Vasco oficializa interesse em participar de licitação do Maracanã

(Foto: Divulgação / Vasco)

Por Redação Blog do Esporte





O Vasco oficializou o interesse em participar da licitação do Maracanã, para que o clube possa enviar seus jogos para o estádio. O interesse foi firmado em uma reunião entre o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o presidente do Vasco, Jorge Salgado, nesta quarta-feira (7);

Estiveram também presentes na reunião ocorrida no Palácio da Guanabara o vice-geral Carlos Roberto Osório e o VP de projetos especiais, Pedro Seixas. Atualmente a gestão do complexo do estádio é feita por Flamengo e Fluminense, mas o contrato acaba no dia 30 de abril, sem previsão de renovação.

“O Maracanã é o maior palco do futebol mundial. O Vasco foi protagonista dessa linda história e continuará sendo. Conquistamos o primeiro título da era Maracanã e celebramos grandes conquistas em seu gramado. Voltar para o Maracanã é uma decisão estratégica para o futuro do Vasco e perfeitamente compatível com nosso projeto de modernização de São Januário”, disse Jorge Salgado, ao site oficial do clube.

A ideia também ocorreu devido a reforma de São Januário, casa do clube. Em agosto do ano passado, o Vasco anunciou a reforma do local, por meio de um memorando de entendimento com a WTorre Empreendimentos Imobiliários. Com isso, o clube carioca estaria buscando um local para enviar seus jogos até a reforma ficar pronta.

O clube informou em seu site que foi criado um grupo de representantes das vice-presidências de Finanças, Marketing e Jurídica para gerir este contrato e também avaliar possíveis parcerias com outros clubes e a iniciativa privada.

A construção em São Januário deve começar no segundo semestre de 2021, com previsão de conclusão para 21 de agosto de 2023, com custo de R$ 275 milhões. A capacidade, segundo o projeto, aumentará para 43 mil pessoas, sendo que o Cruzmaltino pretende jogar no Maracanã neste período.