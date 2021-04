Vereadores propõem homenagem a Agnaldo Timóteo no nome do calçadão do estádio do Botafogo

(Foto: Thayuan Leiras)





Poucas horas depois da confirmação da morte do cantor Agnaldo Timóteo, vítima de complicações da Covid-19, vereadores do Rio de Janeiro protocolaram ainda no sábado um projeto de lei na Câmara propondo uma homenagem ao ilustre botafoguense: eles pedem que o calçadão que fica em frente ao Estádio Nilton Santos passe a se chamar Calçadão Agnaldo Timóteo.

O projeto tem como autor o vereador Cesar Maia, também torcedor do Botafogo. E conta com o apoio de diversos outros vereadores da casa, que assinam como coautores da proposta. Entre eles, Marcos Braz, vice-presidente de Futebol do Flamengo eleito vereador do Rio nas últimas eleições.

O PL deverá ser votado pela Câmara nos próximos dias. Em caso de aprovação, ele ainda depende da sanção do prefeito Eduardo Paes para virar lei.

Globo Esporte