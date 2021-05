Alfinetadas: Possível cancelamento da Copa América deveria derrubar outras competições em andamento no Brasil

Por Nicholas Araujo

Com a polêmica da realização da Copa América no Brasil e a busca por soluções para realizar (ou não) a competição, a pergunta que fica é: será que toda essa polêmica não deveria suspender todos os campeonatos em andamento no país devido ao agravamento da pandemia?

Em 2020 o Campeonato Brasileiro precisou ser suspenso, o que deu polêmica com alguns clubes que alegaram que o campeonato é “seguro”. O resultado foi a extensão da temporada, que foi encerrada apenas em janeiro de 2021. Agora, com a pandemia também em seu auge, parece que clubes e dirigentes querem “tapar o sol com a peneira” e não perceber a gravidade do problema.

A Copa América nem aterrizou em solo brasileiro e já é problemática. Rio Grande do Sul e Pernambuco não querem receber a competição, jornalistas criticam a “rapidez” do governo federal em dar uma resposta a Conmebol, enquanto a vacina se torna um calvário dentro do país. E, por fim, a CPI da Covid quer falar com o presidente da CBF para entender toda a estrutura que a Copa América vai mobilizar.

Em suma, viramos uma verdadeira várzea. Aqui se faz o que quer, do jeito que der, e não se pode reclamar. Deveríamos nos preocupar mais com a saúde pública do que com bolso cheiro de propina, pois sem saúde não há país que sobreviva ao caos. Estamos realmente largados a própria sorte.