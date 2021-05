Alison Santos quebra novo recorde e é 2º nos 400m c/ barreiras em Doha

(Foto: Karim Jaafar / AFP)





Alison Santos segue em franca evolução rumo às Olimpíadas de Tóquio. Nesta sexta-feira o brasileiro mais uma vez alcançou a melhor marca da carreira, cravando ainda o novo recorde sul-americano dos 400m com barreiras: 47s57. O tempo lhe rendeu a segunda colocação da etapa de Doha da Diamond League, o principal circuito de atletismo do mundo.

O brasileiro liderou a prova até a oitava barreira, sendo ultrapassado na altura do nono obstáculo pelo americano Rai Benjamin, o favorito. Benjamin é o líder do ranking mundial na temporada, e apesar de não ter chegado perto de seu ápice, quebrou o recorde da pista catari com 47s38. Kyron McMaster, das Ilhas Virgens, completou o pódio com 47s82.

A marca desta sexta coloca Alison como terceiro do ranking mundial. Ele chegou a liderar a lista em abril, mas foi ultrapassado por Benjamin, que tem 47s13 como melhor tempo em 2021, e por McMaster, que tem 47s50 como melhor marca.

Alison é uma das grandes esperanças do atletismo brasileiro para as Olimpíadas de Tóquio. No início de maio, em evento nos Estados Unidos, ele se tornou o primeiro atleta do país a correr os 400m com barreiras abaixo dos 48 segundos. Naquela ocasião tornou-se recordista sul-americano ao superar a marca do panamenho Bayano Kamani (47s84) de 2005 (a World Athletic coloca o Panamá no hall de países da América do Sul, apesar de ser da América Central).

Globo Esporte