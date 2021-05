Alisson faz gol de cabeça e garante vitória de virada do Liverpool aos 49 minutos

(Foto: Tim Keeton/Reuters)





Um lance histórico no Campeonato Inglês. O goleiro brasileiro Alisson foi ao ataque e decidiu para o Liverpool praticamente na última jogada, garantindo a vitória por 2 a 1 sobre o West Bromwich. Aos 49 minutos, o último dos acréscimos indicados pelo árbitro, o camisa 1 subiu sozinho sem marcação em cobrança de escanteio e cabeceou com estilo para fazer o segundo gol. Na comemoração e depois do apito final, linda também foi a homenagem do titular da Seleção ao pai, encontrado morto após desaparecer em barragem em fevereiro passado.

- O gol é algo fantástico, uma sensação indescritível - disse Alisson, por meio de sua assessoria de imprensa, complementando com sua dedicatória ao pai:

Naquele momento, só consegui pensar no meu pai, que nos deixou neste ano. Sei que ele está extremamente feliz e orgulhoso"

— Alisson, goleiro do Liverpool

- Infelizmente, ele não está aqui com a gente para celebrar esse momento, mas sem ele nas nossas vidas, nada do que aconteceu comigo seria possível. É pra você, pai - afirmou o goleiro por meio de sua assessoria de imprensa.

Os três pontos são fundamentais para o Liverpool conseguir a vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. Em quinto lugar, foi a 63 pontos e ficou a um do Chelsea, quarto colocado, última posição que garante a classificação para o torneio. Faltam duas rodadas para o fim da temporada.

Robson-Kanu abriu o placar para o West Bromwich logo aos 15 minutos de jogo. Salah empatou ainda antes do intervalo, aos 33. Mas foi só mesmo no fim que o Liverpool garantiu a vitória, graças ao talento fora do comum de Alisson para virar o primeiro goleiro do clube a fazer gol.

- Já vivi muitos momentos maravilhosos na minha carreira. Principalmente neste clube, mas hoje foi uma tarde mais do que especial. Fiz algo que, dificilmente, conseguirei repetir e ainda mantive as nossas chances de disputar a próxima Champions League - disse Alisson.

Depois da virada, só deu tempo para o West Bromwich reiniciar o jogo, partir para o ataque e ouvir o apito final depois que a bola saiu pela linha de fundo.

Globo Esporte