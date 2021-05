Antonio Conte não é mais o técnico da Inter de Milão

Antonio Conte não é mais o técnico da Internazionale de Milão. O clube anunciou nesta quarta-feira que chegou a um acordo com o treinador para a rescisão de contrato. Ele ainda tinha mais uma temporada a cumprir no comando do time italiano.

Segundo o jornal "Gazzetta dello Sport", Conte vai receber o equivalente a metade do salário previsto para esse terceiro e último do contrato. Ainda de acordo com o veículo italiano, o seu substituto pode ser anunciado até o fim de semana.

A saída de Antonio Conte já vinha sendo considerada como iminente há alguns dias. O treinador estava insatisfeito com o plano do clube, de reduzir 20% da folha salarial e vender jogadores na próxima janela de transferências.

Antonio Conte assumiu o comando da Inter de Milão no meio de 2019. Por duas temporadas, treinou o time em 100 partidas: obteve 62 vitórias, 22 empates e 15 derrotas.

— O clube agradece a Antonio pelo trabalho extraordinário que fez, culminando com o título da Inter na Serie A. Antonio Conte vai fazer parte da nossa história para sempre — declarou a Inter, em nota.

A Inter de Milão conquistou o último Campeonato Italiano com uma campanha que atingiu 91 pontos. Foram 28 vitórias, sete empates e apenas três derrotas em 38 jogos, com 89 gols marcados e 35 sofridos. Foi a 19ª vez que a Internazionale faturou o Scudetto.

Globo Esporte