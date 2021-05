Após 74 anos, Brentford bate Swansea e garante acesso a Premier League

Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte





O Brentford garantiu o acesso a Premier League, a elite do futebol inglês, após bater o Swansea por 2 a 0, na final dos playoffs da Championship, a segunda divisão nacional. Os Abelhas, como é popularmente conhecido, fez os gols logo no começo do primeiro tempo e garantiu a última vaga de acesso.

A equipe do Distrito de Hounslow garantiu a volta a primeira divisão depois de 74 anos, quando disputou a elite pela última vez na temporada 1946/1947. Esta será a primeira vez que a equipe disputa a primeira divisão no atual formato, como Premier League.

Os Abelhas abriram o placar em cobrança de pênalti, batida por Toney, aos 10 minutos. Aos 20 minutos, em belo contra-ataque, Marcondes bateu no canto e ampliou o placar. Controlando a partida, o Brentford foi para o intervalo com a vantagem de dois gols.

Na segunda etapa, o Swansea veio com vontade e quase fez o primeiro logo nos primeiros minutos. Insistindo no empate, os Cisnes viram o Brentford gostar do jogo e pressionar. No minuto 65, Fulton fez falta perigosa e levou cartão vermelho direto. Com um a menos, o Swansea não conseguiu avançar muito ao ataque.

No Brentford, momento de alegria. O treinador Thomas Frank soube administrar a vantagem, enquanto Steven Cooper mudou a equipe depois da expulsão, mas não foi suficiente para reverter o placar.

Os Abelhas garantem o acesso depois de bater na trave na última temporada, ao ser eliminado pelo Fulham também na final dos playoffs. O Brentford se junta a Norwich e Watford no acesso à Premier League.