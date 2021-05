Após saída de Argentina e Colômbia, Brasil é escolhido como sede da Copa América 2021

(Foto: Getty Images)



Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte







A Conmebol anunciou nesta segunda-feira (31) em reunião emergencial que a Copa América será realizada no Brasil, após a desistência da Argentina e a suspensão da disputa na Colômbia em meio a protestos contra o atual governo. Anfitrião em 2019, o país foi escolhido por ter mais estádios em condições para os jogos e pela organização da última Copa América.

O governo federal foi consultado pela entidade, que recebeu sinal verde para o torneio. A entidade agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro, por “abrir as portas desse país” para o “evento esportivo mais seguro do mundo”.

No início da reunião, a possibilidade da competição ocorrer no Brasil era descartada, mas pesou a escolha por ter estádios de Copa do Mundo que estão ociosos, como é o caso do Mané Garrincha, em Brasília, Arena da Amazônia, Arena Pernambuco e Arena das Dunas, em Natal.

A ideia é colocar um grupo para jogar em Manaus e Brasília e o outro nos dois estádios do Nordeste. O Brasileirão não será interrompido.

Outros países haviam mostrado interesse em receber a competição, como é o caso do Equador e Venezuela. Havia a possiblidade de dividir a competição entre Argentina e Chile, mas a Conmebol optou por realizar a competição em um só país.

A Argentina desistiu da competição depois da piora da pandemia da Covid-19 no país. O ministro do Interior, Wado de Pedro, disse no domingo (31) que receber a Copa América seria inviável, principalmente nas cidades de Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Tucumán e Santa Fé. A Argentina tem cerca de 45 milhões de habitantes e registrou, até o momento, 3,6 milhões de casos, com mais de 76 mil mortes.

No caso da Colômbia, além da pandemia, o país passa por protestos populares contra o atual governo, após a aprovação de uma reforma tributária. Jogos da Libertadores precisaram mudar de sede pela tensão no país.

No mês passado, a Conmebol havia anunciado um aumento na premiação da Copa América, com o campeão passando a faturar US$ 10 milhões (cerca de R$ 57 milhões), além dos US$ 4 milhões (quase R$ 23 milhões) que cada seleção recebe por participar do torneio. Na edição anterior, disputada em 2019 no Brasil, o campeão levou US$ 7,5 milhões.

As seleções já começaram a se reunir para a competição, como é o caso do Brasil, que vem recebendo os convocados desde a última quinta-feira na Granja Comary.