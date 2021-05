Atletas terão que isentar COI de questões relacionadas à Covid-19 nas Olimpíadas

(Foto: Getty Images)





Os atletas que disputarão os Jogos Olímpicos de Tóquio foram informados pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) que devem assinar um protocolo que isenta os organizadores da responsabilidade com relação a problemas com a Covid-19. Segundo a entidade, essa é uma prática padrão nos eventos esportivos.

A questão foi levantada quando o presidente do COI, Thomas Bach, respondia algumas perguntas de uma conversa online com diversos atletas e dirigentes. O alemão disse que sabia da preocupação dos atletas sobre o assunto e passou a palavra para Lana Haddad, que é diretora operacional da entidade. A isenção está incluída no formulário de inscrição que os atletas olímpicos devem assinar, que foi atualizado para incluir considerações relacionadas ao COVID-19.

- Isso é realmente para dar transparência e garantir o consentimento informado dos participantes dos jogos. Os formulários de inscrição são consistentes com a prática padrão de todos os outros organizadores de grandes eventos. E os formulários estão dentro da estrutura da lei- disse Lana.

Alguns grupos de atletas falaram sobre os riscos e responsabilidades que estão sendo colocados sobre os mais de 11.000 competidores que irão participar de 23 de julho, mas a resposta da entidade seguiu:

- Nenhum governo, nenhuma autoridade de saúde pode ou assumiu garantias contra infecções. Este é um risco que todos nós assumimos. Estamos todos seguindo as mesmas regras - disse Haddad aos atletas.

- Tóquio é a cidade olímpica mais bem preparada de todos os tempos. Por causa da pandemia que todos sabemos, infelizmente a experiência dos atletas será muito diferente, mas o importante é que as competições vão acontecer de forma segura e com total respeito pelos atletas. Venham com total confiança a Tóquio e preparem-se - garantiu Bach.

O Japão, que está em estado de emergência decretado em várias regiões por conta do aumento recente de casos de Covid-19, está começando a ver os números diminuírem. A média diária que, no início de mês era de 6.500 casos, agora está um pouco acima de quatro mil.

Menos de 6% da população japonesa tomou a primeira dose da vacina, o menor número entre os países ricos do mundo. Segundo o plano atual do governo, cerca de 30% da população estará vacinada até o final de julho.

