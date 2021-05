Band fecha últimos detalhes para transmissão da série C do Campeonato Brasileiro

Por Redação Blog do Esporte





A temporada 2021 da série C do Campeonato Brasileiro deve ganhar um novo aliado para a sua transmissão. A TV Bandeirantes negocia a exibição da competição pelo terceiro ano seguido, com a novidade das transmissões confirmadas para todo o interior de São Paulo.

A informações são do colunista Gabriel Vaquer, do UOL, que afirma que a emissora está negociando junto com a DAZN, plataforma de streaming, que é detentora de toda a exibição da competição, e que possui contrato com a CBF até o fim de 2022. A plataforma paga cerca de R$ 20 milhões a Confederação pelo torneio.

Os horários de exibições serão os mesmos, sendo todo sábado às 17h. A Band decidiu mudar o modelo de negócios, já que cinco clubes do interior de São Paulo estarão na competição: Mirassol, Novorizontino, Botafogo, Oeste e Ituano.

Apenas a Grande São Paulo não verá os jogos da série C, sendo que as transmissões serão feitas pela Band Mais (Campinas), Band Paulista (São José do Rio Preto), Band Vale (Vale do Paraíba), TV Clube (Ribeirão Preto) e Thathi Litoral (São Vicente e Santos).

Os númeos de audiência e o bom faturamento foram primordiais para a emissora continuar com a competição. No Norte e Nordeste, a Band chegou a ser líder de audiência, principalmente com jogos do Paysandu, Remo e Santa Cruz.

A série C tem um formato diferente do que as séries A e B. Com 20 clubes, as equipes são divididas em dois grupos de 10 e se enfrentam dentro de cada chave em jogos de ida e volta. Os quatro primeiros de cada grupo avançam para uma fase quadrangular, dividida em dois grupos.

Os dois primeiros de cada grupo avançam a final do torneio, além do acesso, e os outros dois melhores ascendem à série B. Os dois piores de cada grupo da primeira fase são rebaixados à série D.