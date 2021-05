Bayern de Munique conquista o título alemão sem jogar, graças à derrota do RB Leipzig

O Bayern de Munique já vai entrar em campo contra o Borussia Mönchengladbach, neste sábado, com o título alemão confirmado, com duas partidas de antecedência. A conquista foi garantida pouco antes do jogo, graças à derrota do RB Leipzig para o Borussia Dortmund, por 3 a 2, fora de casa.

Vice-líder com 64 pontos, o RB Leipzig não tem mais como impedir o nono título alemão consecutivo do Bayern, que tem 71.

A maior motivação do Bayern, agora, é ajudar o atacante Robert Lewandowski a alcançar outro ídolo do clube bávaro. Artilheiro isolado da Bundesliga, com 36 gols, Lewa precisa de mais quatro nos últimos três jogos para alcançar os 40 feitos por Gerd Müller na temporada 1971/72, até hoje o recorde de gols em uma só edição do Alemão.

Enquanto se preparavam para entrar em campo contra o Borussia Mönchengladbach, os jogadores do Bayern acompanharam a derrota do RB Leipzig. O campeão alemão divulgou uma foto do meia Leroy Sané vendo o jogo em uma das televisões da Arena de Munique.

Dirigido pelo futuro técnico Bayern de Munique, Julian Nagelsmann, o RB Leipzig sofreu o primeiro gol do Borussia Dortmund, feito por Marco Reus, logo aos sete minutos de jogo. Aos seis do segundo tempo, o time da casa ampliou com Jaden Sancho.

O RB Leizpig conseguiu empatar o jogo com Klostermann, aos 18, e Dani Olmo, aos 32, mas Sancho marcou novamente aos 42, decretando a vitória do Borussia Dortmund.

Globo Esporte