Booker lidera, Phoenix domina os Lakers e sai na frente na série

A atmosfera de playoffs está de volta em Phoenix depois de 11 anos, e o time da casa não fez por menos. Com grandes atuações de Devin Booker e Deandre Ayton, os Suns dominaram e bateram os Lakers por 99 a 90, na noite deste domingo, no primeiro duelo da rodada inicial da Conferência Oeste. O grito da torcida, que ocupou boa parte da arena, e o sentido de urgência fez o time tomar a liderança com seis minutos do primeiro quarto e não olhar mais para trás.

Anthony Davis esteve apagado pelos Lakers, com apenas 13 pontos. LeBron James fez 18, com 10 assistências e 7 rebotes, mas não foi suficiente. Chris Paul lesionou o ombro no segundo quarto e voltou à quadra, mas esteve bem abaixo do desempenho de costume. Mesmo assim, a defesa dos Suns, os 34 pontos de Booker e os 21 de Ayton, com 8 rebotes ofensivos, deram a vitória ao Phoenix. Ambos disputaram seus primeiros jogos de playoff nas carreiras. O segundo acontece nesta terça-feira, às 23h, novamente em Phoenix.

Destaques

Suns

Devin Booker (34 pontos, 7 rebotes, 8 assistências)

Deandre Ayton (21 pontos, 8 rebotes defensivos, 8 rebotes ofensivos)

Chris Paul (7 pontos, 4 rebotes, 8 assistências)

Lakers

LeBron James (18 pontos, 7 rebotes, 10 assistências)

Anthony Davis (13 pontos, 7 rebotes, 3 tocos em 38 minutos)

Andre Drummond (12 pontos, 9 rebotes)

Estatísticas decisivas

Pontos de segunda chance

Suns 21

Lakers 10

Pontos de jogadas em transição

Suns 16

Lakers 9

Pontos no garrafão

Suns 52

Lakers 44

Aproveitamento de lances livres

Suns 10/12 (83,3%)

Lakers 17/28 (60,7%)

O jogo

Com contra-ataques rápidos (10 a 0 nesse quesito), Booker e Ayton inspirados e a força da ruidosa torcida que ocupou boa parte da arena, o Phoenix abriu nove pontos no primeiro quarto, e fechou a parcial com sete na frente: 32 a 25.

No início do segundo quarto, Chris Paul lesionou o ombro e deixou a partida. Os Lakers aproveitaram e fizeram sete pontos em sequência, mas os Suns voltaram ao jogo com a agressividade de Booker. Paul, eventualmente, retornaria à quadra. No intervalo, Phoenix 53 a 45, com 17 de Booker, 14 de Ayton, 10 de James e 7 de Anthony Davis.

Chris Paul resistia, mas claramente não estava em suas melhores condições. Ainda assim, Phoenix movimentava melhor a bola que os Lakers, e dominava por todos os lados: no garrafão, em aproveitamento de arremessos de três e em contra-ataques. Levou 13 pontos de vantagem para o último quarto, com 81 a 68.

No último período, uma discussão entre Cameron Payne e Alex Caruso fez o primeiro ser ejetado da partida. A confusão foi rapidamente dissipada, e os Suns controlaram o jogo para vencer a primeira, depois de anular as principais estrelas dos Lakers.

Agenda e curiosidades

Jogo 1: Domingo (23/05) - Phoenix Suns 99 x 90 Los Angeles Lakers

Jogo 2: Terça (25/05), às 23h - em Phoenix

Jogo 3: Quinta (27/05), às 23h - em Los Angeles

Jogo 4: Domingo (30/05), às 16h30 - em Los Angeles

Jogo 5: Terça (1º/06), horário a definir - em Phoenix (se necessário)

Jogo 6: Quinta (3/06), horário a definir - em Los Angeles (se necessário)

Jogo 7: Sábado (5/06), horário a definir - em Phoenix (se necessário)

Os Suns ganharam duas e perderam uma na temporada regular, mas os Lakers não tiveram Anthony Davis e LeBron James juntos em nenhum dos três encontros. Os Suns venceram os dois primeiros jogos, em março. No último, dia 9 de maio, deu Lakers em Los Angeles: 123 a 110.

Os Lakers são os atuais campeões da NBA, após amargarem seis temporadas longe dos playoffs, incluindo o primeiro ano de LeBron James na franquia. Os Suns não chegavam às fases decisivas desde 2010, o que significa que Devin Booker e DeAndre Ayton disputaram um jogo de playoffs pela primeira vez.

