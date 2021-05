Botafogo encerra atividades do time sub-18 de futebol feminino

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)





O Botafogo encerrou as atividades do time sub-18 de futebol feminino após os cortes anunciados na última terça-feira, quando o clube demitiu mais de 90 funcionários. Com a queda do masculino para a Série B, não existe mais a obrigatoriedade de manter a categoria, o que também pode afetar a equipe principal na próxima temporada.

Em 2020, o time adulto conseguiu o acesso à Série A1 do Brasileirão Feminino depois de uma campanha história na segunda divisão. Em entrevista ao ge em janeiro deste ano, a gerente do futebol feminino, Rose de Sá, revelou o plano de criar as categorias sub-16 e a sub-14. O projeto vai ter que esperar.

Agora, caso a equipe masculina não consiga o acesso para a Série A em 2022, a categoria pode chegar ao fim de vez devido ao corte de gastos em General Severiano. A situação será analisada. Isso não foi cogitado nesta temporada porque as meninas já tinham um calendário e estavam incluídas na tabela do campeonato nacional.

Como o sub-18 não tinha um calendário para 2021 e não fez pontuação suficiente para disputar campeonatos da categoria, o resultado foi o encerramento das atividades. As meninas continuarão treinando em Duque de Caxias, mas sem o incentivo financeiro do Botafogo.

Algumas jogadoras com idade do sub-18 seguirão treinando com a categoria principal, caso da meio-campista Gaby Louvain, que soma passagens pelas seleções brasileiras de base.

Entre os profissionais desligados pelo clube na última terça, está a auxiliar técnica Ana Clara Vale, que chegou em General Severiano ainda em 2019, quando o futebol feminino foi retomado pelo Botafogo.

