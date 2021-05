Botafogo-SP inscreve jogadores para o Troféu do Interior e anuncia três dispensas no elenco

(Foto: José Bazzo/Agência Botafogo)



Por Redação Blog do Esporte





O Botafogo-SP divulgou algumas mudanças para a disputa do Troféu do Interior. O time anunciou as entradas dos meias Gustavo Xuxa e Rafael Tavares e do atacante Hélio Paraíba. A equipe entra em campo nesta quinta-feira (13) contra a Ponte Preta, fora de casa.

Para a chegada destes reforços, o Pantera anunciou a retirada de três jogadores da lista do Paulistão: são aos atacantes Judivan e Kaio Magno e do meio-campista Vinícius Kiss.

Vinícius Kiss deixou o clube no fim do ano passado com destino ao Remo, que disputará a série B do Campeonato Brasileiro. Kaio Magno foi dispensado e devolvido ao Vasco após disputar apenas três jogos no estadual e não marcar nenhum gol.

Já Judivan tinha contrato com o Bota até o dia 30 de junho, mas não terá seu vínculo renovado e já acertou sua saída do clube. O jogador disputou 24 partidas entre Série B do Brasileiro e Paulistão e marcou apenas um gol.

Mesmo com a chegada dos reforços, o técnico Argel Fucks disse que não utilizará os jogadores no jogo com a Ponte, pois, segundo o treinador, os atletas estavam parados há mais de dez dias e ainda não recuperaram sua forma física.

O Pantera também anunciou a inscrição do meia Wesley, de 20 anos, destaque do clube na Copa São Paulo de 2020, e que estará na “lista B”, destinada a atletas das categorias de base.