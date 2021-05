Botafogo-SP se prepara para estreia na série C do Brasileiro

(Foto: José Bazzo/Agência Botafogo)



O Botafogo-SP, rebaixado em 2020 na série B, já tem o calendário definido para a disputa da série C do Campeonato Brasileiro em 2021. A equipe estreia no dia 30 de maio contra o São José-RS, em casa.

No início desta temporada, a equipe não soube se encaixar e lutou contra o rebaixamento no Paulistão. Com algumas mudanças e a chegada do técnico Argel Fucks, a ideia agora é reerguer a equipe para tentar o retorno a série B em 2022.

Recentemente, o clube anunciou a chegada do atacante Walter, que teve passagens pelo Athletico-PR e pelo Porto, de Portugal. Walter estava no São Caetano, quando pediu para sair do clube por não ser aproveitado no time titular.

“Com meus companheiros, vou fazer o meu melhor, sempre. Eu sozinho não vou para lugar nenhum, mas com o grupo, sim. Lá no Goiás tivemos um grupo, e aqui tem isso, muito jogador de qualidade. Nunca joguei uma Série C, não tenho noção como é, só de falar. Sei que era muito complicada. Hoje tem 20 times, mas antes tinha mais de 40, era muito complicado. Hoje tem cinco times de São Paulo, times do sul, fora a outra chave com times grandes também. Está muito parecida com a Série B”, relatou o atacante para o portal ge.

Walter, entre outros clubes, passou nos últimos anos pela briga com a balança. Não chegou a ser aproveitado em alguns clubes por não chegar na forma ideal e agora tenta se reerguer jogando no Pantera. Por enquanto, o treinador ainda não falou sobre o time titular para a estreia na série C.

O calendário do Botafogo-SP será assim:

30/05 – São José-RS (em casa)

05/06 – Paraná (fora)

13/06 – Mirassol (casa)

20/06 – Ypiranga (fora)

27/06 – Oeste (casa)

04/07 – Novorizontino (fora)

11/07 – Criciúma (casa)

14/07 – Figueirense (fora)

18/07 – Ituano (casa)