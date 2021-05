Brasil confirma dois atletas no badminton e chega a 232 vagas olímpicas

(Foto: Abelardo Mendes Jr)





O Brasil teve a confirmação de mais dois nomes para as Olimpíadas de Tóquio, no Japão. Ygor Coelho e Fabiana Silva representarão o país no badminton. Com isso, a delegação brasileira chega ao número de 232 atletas classificados para os Jogos, que acontecem de 23 de julho a 8 de agosto.

As duas vagas do Brasil na disputa individual vieram de forma oficial depois que a Federação Internacional de Badminton confirmou que não haverá mudança no ranking mundial até o fechamento da lista olímpica, no próximo dia 15 de junho. Dessa forma, o ranking atual define as vagas olímpicas do esporte.

Ygor Coelho tem 24 anos e é atualmente o número 54 do mundo. Esta será sua segunda participação olímpica, depois da estreia nos Jogos do Rio, em 2016. Ele foi o primeiro atleta brasileiro do badminton na história a disputar as Olimpíadas. Já Fabiana Silva tem 32 anos e participará pela primeira vez dos Jogos Olímpicos - na Rio 2016 ela foi reserva.

Globo Esporte