Brasil sofre, mas vence Argentina na estreia da Liga das Nações

A estreia prometia ser um pouco mais tranquila do que realmente foi, mas o Brasil conseguiu o mais importante que foi vencer a Argentina no primeiro jogo válido pela Liga das Nações. Com parciais de 30/28, 26/24, e 25/16, a seleção masculina de vôlei largou no torneio com um importante 3 a 0 nesta sexta-feira.

A Argentina surpreendeu com um bom ritmo de ataque e um bloqueio bastante agressivo. Com dificuldade no ataque, o Brasil sofreu mais do que esperado. O volume de jogo, porém, fez a diferença para a seleção conseguir se manter vivo na partida nas horas mais tensas e garantir a vitória na qualidade individual.

Destaques

Lucarelli foi o melhor jogador do Brasil em quadra. O único atacante que não sofreu para virar bola e aquele que Bruninho buscou nas horas decisivas dos sets. O levantador, aliás, também foi bem, organizando o time e fazendo as escolhas certas. Inclusive, matando de segunda um contra-ataque no segundo set quando o jogo estava 24 a 24.

Preleção especial

Uma situação muito legal que aconteceu na estreia não foi vista em quadra. O técnico Renan dal Zotto, que está se recuperando da covid-19, falou com os jogadores antes da partida através de uma chamada de vídeo. O treinador chegou a ser entubado, mas já teve alta e se recupera em casa.

Na tabela

Com a vitória, o Brasil está com três pontos e lidera a competição junto de todos os times que venceram por 3 a 0 ou 3 a 1 nesse primeiro dia de torneio: Alemanha, Estados Unidos Japão, Polônia, França, Sérvia e Rússia.

Próximos jogos

Neste sábado, o Brasil encara os Estados Unidos pela segunda rodada da competição. O jogo começa às 16h. No domingo, encerra a primeira semana do torneio contra o Canadá, às 13h.

O jogo

O Brasil começou com dificuldade no ataque, principalmente Wallace, que atacou duas para fora e parou uma no bloqueio em suas três primeiras tentativas. Mas o volume de jogo começou bem e Lucarelli garantiu a virada de bola ajudando a seleção a abrir 8 a 6. Em boa sequência de saque de Bruninho, o Brasil abriu cinco pontos em ace do levantador em cima de Conte (11 a 6). A Argentina se estabilizou e apertou no final com um show de bloqueios em sequência. De Cecco deu um toco em Lucarelli. Conte parou Wallace. Ramos foi a parede na frente de Isac. Com isso, os hermanos viraram para 24 a 23. Lucarelli apareceu bem na saída e depois fez um ace para voltar a colocar o Brasil na frente (26 a 25). Os times trocaram pontos até que, com dois ataques espetaculares de Flávio, a seleção fechou em 31 a 29.

A seleção voltou com dificuldade no ataque no segundo set, mas a Argentina errava muito e o jogo ficou parelho até Ramos acertar ace em cima de Leal e abrir 11 a 9. Numa defesa de Bruninho, Lucarelli arrumou para Wallace empatar. Com muito volume de jogo e com Pereyra e Conte bem, os hermanos ignoravam o bloqueio do Brasil e foram para o segundo tempo técnico em vantagem: 16 a 14. De Cecco parou Wallace sozinho no bloqueio e aumentou a vantagem para três pontos (18 a 15). Quando o bloqueio do Brasil finalmente funcionou, o jogo virou. Leal parou Conte para fazer 20 a 19. Na sequência, o levantador De Cecco forçou uma jogada e deu o empate de graça. Aí Flávio parou Conte de novo e virou o jogo (21 a 20). Foi apenas o terceiro bloqueio da equipe em toda partida. Os times seguiram trocando pontos, com Lucarelli virando as bolas mais difíceis. Inclusive, no contra-ataque da última jogada que selou mais um set para o Brasil por 26 a 24.

Com Douglas Souza no lugar de Leal, o Brasil voltou melhor no terceiro set. No saque de Flávio, abriu 8 a 5. O próprio Douglas atacou duas seguidas e fez 11 a 6. A Argentina reagiu e Martinez atacou para diminuir para 17 a 15. Mas Bruninho voltou a sacar bem e, com Lucarelli, o Brasil voltou a abrir para 20 a 15. Depois de defesaça de Thales, Douglas Souza fez mais um e deixou o Brasil com uma mão na vitória (23 a 16). Lucarelli sentou a mão no saque e fechou o set em 25 a 16 e o jogo em 3 a 0.

