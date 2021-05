Bruno Fratus leva a prata na etapa de Mônaco do Mare Nostrum

O nadador Bruno Fratus conquistou a medalha de prata, neste domingo, nos 50m livre da etapa de Mônaco do Circuito Mare Nostrum. O brasileiro, com o tempo de 22s04, perdeu a final para o holandês Thorm de Boer, que fez 21s62.

Os velocistas nadaram cinco vezes em dois dias de disputas neste fim de semana. A etapa de Mônaco teve um formato diferente nas provas de velocidade. O 50m livre teve eliminatórias, oitavas de final e quartas de final (todas no sábado); e semifinal e final (no domingo).

Esperança de medalha brasileira nas Olimpíadas de Tóquio, Bruno Fratus foi melhorando seu tempo a cada fase da competição. Nas eliminatórias, fez 22s74 e passou com o oitavo melhor tempo. Nas oitavas, baixou para 22s15 e avançou com a quarta melhor marca. Nas quartas nadou abaixo de 22s?21s91 e garantiu presença nas baterias de domingo com o terceiro desempenho geral.

Neste domingo, Fratus nadou a semifinal e melhorou ainda mais seu tempo: 21s87, avançando à final apenas atrás de De Boer (21s78). Na disputa pelo ouro, o brasileiro não repetiu os tempos das quartas e da semi e nadou para 22s04. Já o holandês ficou com o título ao melhorar ainda mais sua marca: 21s62.

O recorde dos 50m livre do Mare Nostrum e da etapa de Mônaco segue sendo de Fratus. Ele anotou 21s31 em 2019. A próxima etapa do Circuito Mare Nostrum será em Canet, na França, nesta terça e quarta. A terceira e última etapa da competição será em Barcelona, na Espanha, de 5 a 6 de junho.

Veja os tempos de Fratus em Mônaco

Sábado

Eliminatórias: 22s74 (#8)

Oitavas: 22s15 (#4)

Quartas: 21s91 (#3)

Domingo

Semifinal: 21s87 (#2)

Final: 22s04 (#2)





Globo Esporte