Centenário, em Montevidéu, será palco das finais da Libertadores e da Sul-Americana em 2021

O Estádio Centenário, em Montevidéu, será o palco das finais dos dois principais torneios de clubes da América do Sul em 2021, a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana. A decisão foi tomada nesta quinta-feira, durante reunião do Conselho da Conmebol, realizada de maneira virtual. A confederação também determinou que o Monumental de Guayaquil, no Equador, será a sede da final da Libertadores em 2022, e o Mané Garrincha, em Brasília abrigará a decisão da Sul-Americana no ano que vem.

A final da Libertadores 2021 será realizada no dia 20 de novembro, um sábado, em horário a ser definido. A decisão da Copa Sul-Americana será no dia 6 de novembro, duas semanas antes.

Intermediação de vacinas tem peso na escolha

Ao escolher a capital do Uruguai para a decisão da Libertadores, a Conmebol rasgou seu próprio processo de seleção da final da Libertadores. Em 19 de fevereiro, a entidade publicou uma lista com os estádios candidatos a receber as finais do torneio. Ali não constava o Uruguai como possível sede.

A situação mudou radicalmente nas últimas semanas, quando o governo do Uruguai atuou como intermediário para a obtenção de 50 mil vacinas contra a Covid-19 do laboratório chinês Sinovac. Na ocasião, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, agradeceu ao governo uruguaio pela ajuda "desinteressada" na negociação pelas vacinas – que já começaram a ser aplicadas em clubes do continente.

Também pesou a favor do Uruguai o ritmo de vacinação da população, mais alto do que de todos os países do continente – com exceção do Chile. Até o dia 12 de maio, 36% da população já havia tomado pelo menos a primeira dose de alguma vacina. O governo do Uruguai garantiu à Conmebol que conseguirá fazer os jogos com portões abertos e presença de público.

Oficialmente, em comunicado nesta quarta, a Conmebol destacou que pesou a favor do lendário estádio a situação sanitária no Uruguai com relação à pandemia da Covid-19.

- A boa situação de saúde projetada para novembro no Uruguai, país que planeja vacinar um alto percentual de sua população em julho, foi decisiva para a decisão em um ano excepcional condicionado pela pandemia - diz a nota.

Durante a reunião do Conselho desta quinta-feira, representantes da AUF (Associação Uruguaia de Futebol) prometeram um investimento milionário para modernizar o estádio Centenário para as finais da Sul-Americana e da Libertadores.

O governo uruguaio, desta forma, vinha demonstrando otimismo nas últimas semanas em levar a melhor na disputa para receber a final da Copa Libertadores neste ano. O secretário nacional do Esporte do país, Sebastián Bauzá, declarou no fim do mês passado que tinha "muitas esperanças" após a inspeção da Conmebol no local, que foi palco da final da Copa do Mundo de 1930, a primeira da história.

- Além disso, as únicas finais servirão como uma espécie de relançamento do estádio Centenário, no marco da candidatura sul-americana para a Copa do Mundo de 2030. Com efeito, a Federação Uruguaia de Futebol traçou um plano de investimentos em seu principal recinto esportivo, com a meta de chegar a 2030 com uma renovação radical. Ainda no que diz respeito à capacidade hoteleira e operação aeroportuária, Montevidéu obteve uma classificação elevada - completa o comunicado da Conmebol.

