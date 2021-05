Chiefs dispensam jogador que queria converter salário em Bitcoin

(Foto: Rey Del Rio / Getty Images)





O Kansas City Chiefs dispensou elenco o tight end Sean Culkin na segunda-feira. O jogador de futebol americano ganhou os noticiários no mês passado ao anunciar que seria o primeiro da NFL a converter todo o seu salário em Bitcoin, moeda digital descentralizada. As informações são da agência de notícia "Reuters".

Culkin assinou em fevereiro um contrato de US$ 920 mil para ser o primeiro reserva de Travis Kelce, que esteve seis vezes no Pro Bowl. Só que o Chiefs contratou o veterano agente livre Blake Bell e escolheu Noah Gray para a posição no Draft de 2021. Assim, Culkin acabou dispensado depois de anunciar que transformaria seu salário em Bitcoin.

- Acredito plenamente que o Bitcoin é o futuro das finanças e queria provar que tenho casca grossa no jogo, não apenas tentar ganhar dinheiro rápido. Estarei convertendo todo o meu salário de 2021 da NFL em Bitcoin - disse o jogador.

Aos 27 anos, Sean fez 19 jogos na NFL desde 2017, defendendo Los Angeles Chargers e Baltimore Ravens. Ele tem duas recepções para 36 jardas na carreira.

Globo Esporte