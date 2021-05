Com dois gols de Mané, Liverpool vence o Crystal Palace e vai jogar a Champions

(Foto: Getty Images)





A recuperação valeu a pena. O Liverpool conseguiu terminar o Campeonato Inglês na terceira posição, com 69 pontos, e garantiu uma vaga na próxima Liga dos Campeões. O último episódio da volta por cima foi neste domingo, com a vitória por 2 a 0 sobre o Crystal Palace, em Anfield Road. Os dois gols foram do atacante Sadio Mané, um em cada tempo.

O Liverpool estava em oitavo lugar na Premier League no dia 7 de março, após ser derrotado pelo Fulham. De lá para cá, foram nove jogos, com sete vitórias e dois empates. O Liverpool foi o melhor time da competição nessa reta final, com 23 pontos conquistados.

O atacante Sadio Mané foi o destaque do Liverpool nessa vitória sobre o Crystal Palace, com dois gols marcados. Um aos 35 minutos do primeiro tempo, em um lance de escanteio após um escanteio. E outro aos 28 do segundo, num chute de perna esquerda depois de um bom contra-ataque do time. Ele termina o Campeonato Inglês com 11 gols em 35 jogos.

Já o atacante Mohamed Salah terminou o Campeonato Inglês com 22 gols, um a menos do que o artilheiro geral, Harry Kane, do Tottenham. Salah foi o artilheiro da Premier League em 2017/18, com 32 gols, e em 2018/19, com 22 (empatado com Mané e Aubameyang).

Globo Esporte