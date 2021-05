Com dois gols e virada, Anderson Lopes completa 100 jogos de J-League: “Uma honra”

O último domingo (9) foi marcante na carreira de Anderson Lopes. Decisivo, o atacante anotou os dois gols da vitória do Consadole Sapporo sobre o Tokushima Vortis. Além de isolar o jogador como artilheiro da J-League, o triunfo por 2 a 1 também marcou a 100ª partida do brasileiro na elite do futebol japonês.

“É uma honra alcançar essa marca tão expressiva. A J-League é uma das principais competições do futebol asiático e fico feliz por completar 100 jogos, ainda mais nessas condições, com gols e uma vitória de virada”, destacou o atacante, que soma 11 tentos em 12 jogos na atual edição do Campeonato Japonês.

Os dois gols contra o Tokushima Vortis também fizeram Anderson Lopes alcançar outra marca: a de 90 gols na carreira. Em busca da 100ª bola na rede, o jogador destaca a sua motivação para a sequência da temporada.

“Gosto de acompanhar os meus números da carreira, é algo que me dá uma noção de desempenho e também serve como motivação. Tenho vivido um início de temporada muito bom e espero seguir ajudando a equipe. Minha próxima meta é bater esses 100 gols. Vou trabalhar muito para que isso aconteça em breve”, finalizou o atleta.

Aos 27 anos e com passagens por Avaí e Athletico Paranaense, Anderson Lopes vive a sua sexta temporada no futebol asiático — a quinta no Japão. O atacante chegou na Terra do Sol Nascente em 2016, contratado pelo Sanfrecce Hiroshima. Em 2018, foi atuar na Coreia do Sul, pelo FC Seoul, e desde 2019 defende o Consadole Sapporo.