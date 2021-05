Com tensão na Colômbia, Copa América pode ser disputada apenas na Argentina

(Foto: Carlos Ortega/EFE)



Por Redação Blog do Esporte





Os protestos contra o governo da Colômbia estão preocupando a Conmebol para a disputa da Copa América deste ano, que terá o país colombiano e a Argentina como sedes. A expectativa, de acordo com o que foi publicado pelo portal ge, é que a competição seja totalmente realizada na Argentina.

A Colômbia passa por uma grave tensão social por conta da repressão violenta da polícia a protestos contra um projeto de reforma tributária. Os protestos seguem por todo o país, sem expectativa de acabar.

Na Copa América, os 10 países da Conmebol estão divididos em dois grupos de cinco. O Brasil está no grupo B, ao lado da Colômbia (anfitriã da chave), Equador, Venezuela e Peru. No grupo A estão Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai. O Brasil estreia no dia 14 de junho, contra a Venezuela.

A situação se agravou quando dois jogos da Libertadores foram realizados na Colômbia em condições perigosas. A partida entre Nacional do Uruguai e Atlético Nacional foi atrasada porque manifestantes bloquearam o hotel do time uruguaio. A partida foi realizada na cidade de Pereira. No dia seguinte, Atlético Mineiro e América de Cali sofreram com os efeitos de gás lacrimogêneo dentro do estádio.

Nesta terça-feira, o presidente da Argentina, Alberto Fernández, se mostrou à disposição para assumir as partidas que originalmente seriam sediadas na Colômbia.

“Temos que garantir os protocolos para que seja possível essa Copa América [...] E vamos falar com toda a franqueza: é uma Copa América para a televisão [...] Se houver algum problema, nós estamos dispostos a ver a possibilidade de organizarmos sozinhos”.

A Conmebol quer manter o protocolo de organizar a Copa América nos dois países. Algo que foi confirmado na reunião de Conselho na semana passada, no entanto, mais pessoas dentro da entidade admitem as dificuldades para manter os planos originais.