Conheça João Victor, atleta paralímpico de ciclismo promessa para Paris 2024

O atleta paraolímpico João Victor fechou na última quinta-feira (20) o seu novo patrocínio com a Granado Pharmácias, tradicional empresa de cosméticos do Rio de Janeiro. Nascido em 2004 com Mielomeningocele, um dos tipos mais comuns de bífida, uma malformação da medula espinhal, o jovem carioca é o atleta mais jovem no Paraciclismo (Handbike) mundial e, além disso, promessa de medalha para o Brasil nas paraolimpíadas Paris 2024.

O fato de não poder andar nunca desmotivou o atleta. Antes de se encontrar no ciclismo, o jovem atleta já era muito ligado aos esportes e passou por modalidades como basquete, natação e vôlei. Mas foi nas Olimpíadas RIO 2016 que sua vida mudou, quando conheceu um atleta paraolímpico que o apresentou ao ciclismo. Desde então, o esporte esteve presente na vida do carioca e, no mesmo ano, conquistou a sua primeira Handbike de alumínio e deu início às corridas de 5, 10 e 20 quilômetros.

Em 2019, assim que completou 15 anos, João foi federado pela CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo) na categoria MH4. Desde então, conquistou 2 títulos internacionais pela Wings For Life, corrida mundialmente conhecida e idealizada pela Red Bull, e foi vice-campeão do Campeonato de Paraciclismo do Rio de Janeiro.

Além do patrocínio da Granado Pharmácias, João já conta com uma equipe especializada e focada em melhorar cada vez mais seu desempenho. O Personal Lincoln Cavalcante, treinador carioca, faz treinos utilizando a eletroestimulação para potencializar seus resultados. Além dele, conta com o acompanhamento nutricional da nutricionista Luna Azevedo, referência em alimentação planted-based e do endocrinologista Dr. Guilherme Renke, uma das principais referências na medicina do esporte.

De acordo com João, um dos seus maiores sonhos é levar a bandeira do país em todas as competições. “Meus objetivos envolvem ser um atleta de elite, representar meu estado e meu país nas competições de Paraciclismo e levar a bandeira do Brasil em todas as competições. Além disso, nos próximos anos, quero participar das competições mais importantes do Paraciclismo, algumas ainda não participei devido à idade. Com este patrocínio, vejo que meus sonhos estão cada vez mais perto de se tornarem realidade”, ressalta.