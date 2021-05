Conheça os 5 termos em inglês mais utilizados no futebol

O futebol é uma paixão do povo brasileiro e isso não é diferente ao redor do mundo. O esporte mais famoso e mais amado em quase todos os países.

Dentre esses países, um se destaca sendo considerado o berço do futebol, a Inglaterra, onde se criaram as primeiras regras e a primeira instituição que organizou os campeonatos, a Football Association. Com isso, inúmeras gírias e expressões foram criadas na terra da rainha.

Para nos ajudar a entender um pouco melhor sobre algumas formas dessas expressões, a teacher de inglês e fundadora da Be-faster School of English Anna Carolyna Diniz, listou as principais que você precisa conhecer, para acompanhar o futebol estrangeiro:

1- Clean Sheet - (Meta limpa)

Essa gíria se refere quando o goleiro não sofreu nenhum gol durante a partida, estando assim clean (limpo). Foi o caso do goleiro brasileiro Ederson, que ficou 16 jogos sem ter a meta vazada no campeonato inglês no ano passado.

2- Box-to-box player - (Jogador caixa-caixa)

Esse outro ditado refere-se ao atleta capaz de estar presente nas duas áreas do campo, tanto no ataque quanto na defesa. Como, por exemplo, o francês Paul Pogba.

3- Park the bus - (Estacionar o ônibus)

O termo “estacionar ônibus” significa para os britânicos uma equipe que tem características defensivas muito fortes, e supostamente, tem um veículo defendendo o gol

4- Hat-trick - (Triplete)

Essa expressão é uma das mais conhecidas no mundo da bola, mas não tem uma tradução direta e fácil. Mas, consiste em um jogador que conseguiu marcar três gols em uma mesma partida.

5- Sacked - (Sacar)

Já está, por sua vez, tem como ideia principal que o profissional foi demitido ou rescindido com o clube. Como se usa no Brasil, “mandou para o olho da rua”, só que dentro do contexto britânico.

Curiosidade Extra

A teacher também nos explicou a diferença entre Football e Soccer. Ambos têm a tradução literal como futebol, mas são diferentes. Football se refere ao futebol americano e rugby, enquanto Soccer diz respeito ao futebol, isso nos Estados Unidos. Já na Inglaterra é pouco usual falar Soccer, e sim Football, uma vez que o esporte se originou do Rugby que têm como nome oficial Rugby Football.