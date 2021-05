Conte diz que eliminação na Champions foi fundamental para Inter conquistar título italiano

O técnico Antonio Conte afirmou que a eliminação da Inter na fase de grupos da Liga dos Campeões foi fundamental para o time de Milão conquistar o Campeonato Italiano.

O Scudetto veio no último domingo com quatro rodadas de antecipação após o empate da Atalanta com o Sassuolo (o time de Bérgamo era o único que ainda tinha chances de atrapalha os nerazzurri). A Inter, que não levava o título desde a temporada 2009/2010, impediu o décimo título seguido da arquirrival Juventus.

- Acho que o momento chave foi na semana em que saímos da Liga dos Campeões, quando as críticas caíam sobre nós de uma forma talvez exagerada. Não foi fácil. Tínhamos um grupo de caras que não estavam acostumados a vencer. Fizemos bem em nos compactar e receber críticas para nos tornarmos ainda mais fortes – disse Conte.

- Coloco (esse título) entre os sucessos mais importantes da minha carreira. Foi difícil porque não foi uma escolha fácil para mim vir para o Inter – salientou o treinador, que tem todo um passado juventino (ele, inclusive, levantou os três primeiros título da Velha Senhora do eneacampeonato, entre 2011 e 2014).

E, de fato, o time cresceu após a eliminação na Champions em dezembro. De lá para cá, foram apenas duas derrotas em todas as competições.

Globo Esporte