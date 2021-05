Corinthians empata e vai invicto às quartas da Libertadores de Futsal

O Corinthians empatou em 1 a 1 com o Delta Te Quiero, da Venezuela, e garantiu vaga nas quartas de final da Taça Libertadores de Futsal. De quebra, avançou para o mata-mata como primeiro colocado do Grupo B e de forma invicta - o Timão já havia vencido o Peñarol por 1 a 0 e o Projecto Latín por 9 a 1.

Agora, o Corinthians aguarda a definição do adversário nas quartas. Como se classificou como líder de seu grupo, a equipe paulista vai encarar o melhor terceiro da competição. O Timão busca seu primeiro título no torneio. O Carlos Barbosa é a outra equipe brasileira em ação na Libertadores. Os gaúchos venceram os três jogos da primeira fase e também avançam invictos para as quartas.

Na partida desta terça-feira, o Corinthians começou com o quarteto formado por Careca, Henrique, Fernandinho, Marcelo e Guilhermão. Após dominar o primeiro tempo e ter diversas chances, o Timão viu os venezuelanos abrirem o placar com Carlos Sanz. O gol deu um baque na equipe, que terminou a etapa criando menos do que no começo.

Diante de uma defesa bem postada e que conseguia segurar muito bem a pressão, o Corinthians seguiu buscando o empate e conseguiu aos sete minutos do segundo tempo. Após jogada trabalhada com o pivô, a bola sobrou para Batalha, que bateu com categoria na saída do goleiro, acertando o ângulo. Após o gol, o jogo seguiu disputado e com chances para ambos os lados, mas o placar terminou mesmo em 1 a 1.

Carlos Barbosa também vai às quartas

Além do Corinthians, quem também avançou de forma invicta e com uma campanha melhor ainda foi o Carlos Barbosa. A equipe goleou o Sportivo Bocca, do Equador, por 9 a 0 e terminou a fase de grupos com três vitórias em três jogos. Os gols foram de Vini Andrades (3), Pedro Carioca (2), Murilo (2) e Jhow (2). Além da equipe equatoriana, os brasileiros venceram o San Lorenzo, da Argentina, e o Universitario, do Peru.

Assim como o Corinthians, o Carlos Barbosa aguarda agora a definição de seu adversário nas quartas de final. A equipe vem de três títulos consecutivos na competição, que não foi realizada ano passado, e quer manter o domínio.

A Taça Libertadores de Futsal

Criada em 2000, a Taça Libertadores da América de Futsal só não foi realizada em três oportunidades desde então: 2010, 2012 e 2020. No último ano, o torneio não aconteceu em função da pandemia do novo coronavírus, o que fez com que Corinthians, campeão da Supercopa do Brasil 2020, e Sorocaba, campeão da Supercopa do Brasil 2021, disputassem um jogo extra valendo a vaga brasileira na competição deste ano.

Vencedor em 2017, 2018 e 2019, o Carlos Barbosa vai tentar o quarto título consecutivo. A ACBF, inclusive, é a maior vencedora da competição com seis troféus, mesmo número de conquistas do Jaraguá.

Em 18 edições da Taça Libertadores da América de Futsal, apenas uma vez o título não ficou com uma equipe brasileira. O feito aconteceu em 2016, quando o Cerro Porteño ergueu o caneco ao bater o Jaraguá na final.

Além de Carlos Barbosa e Jaraguá, os outros times do Brasil que levaram a Libertadores foram: Internacional (2000), Banespa (2001), Orlândia (2013), Atlântico (2014) e Sorocaba (2015).

De 2002 a 2015, a Libertadores era dividida em dois torneios, o Zonal Norte e o Zonal Sul, com separações em função das distâncias geográficas. Após o fim de ambas as disputas, os vencedores disputavam uma final para definir o campeão continental.

Globo Esporte