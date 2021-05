Corinthians está perto de anunciar Sylvinho como novo técnico

O Corinthians deve anunciar até segunda-feira a contratação de Sylvinho como novo técnico. O Timão avançou nas negociações com o ex-lateral-esquerdo revelado nas categorias de base do clube. As bases salariais estão acertadas. O contrato será válido até o fim de 2022.

As tratativas entre Sylvinho e o Corinthians começaram neste final de semana e caminharam rapidamente. O ex-jogador, de 47 anos, está em Portugal e tem o desejo de dar continuidade à carreira de treinador, iniciada no Lyon, da França, em 2019.

O Corinthians passou a trabalhar em silêncio para a contratação de um novo treinador depois de não conseguir acordos com Rento Gaúcho e Diego Aguirre nos últimos dias.

Revelado na base do Timão, Sylvinho conquistou a Copa do Brasil de 1995, o Brasileirão de 1998 e o Paulistão de 1995, 1997 e 1999.

Em 2013, ele retornou ao clube para trabalhar como auxiliar técnico. Em 2016, assumiu a mesma função na seleção brasileira e chegou a ser anunciado como novo técnico da seleção olímpica, mas em seguida fechou com o Lyon.

Também em 2016, Sylvinho foi cotado para assumir o cargo de técnico do Corinthians na gestão de Roberto de Andrade, hoje diretor de futebol, mas optou por seguir na Europa para terminar cursos da Uefa. Na ocasião, ele trabalhava como auxiliar da Inter de Milão.

Ele também passou por Cruzeiro e Sport como auxiliar, curiosamente de Vagner Mancini, treinador demitido do Corinthians após a eliminação no Paulistão

Globo Esporte