Corinthians goleia Projecto Latín na Taça Libertadores de Futsal

Pela segunda rodada da Taça Libertadores de Futsal, o Corinthians goleou o Projecto Latín, da Bolívia, por 9 e 1 e chegou à segunda vitória pelo grupo B. Muito perto das quartas-de-final, o Timão enfrenta o Delta te Quiero da Venezuela nesta terça-feira, às 14h.

O Timão, que busca o título inédito da competição, estreou com vitória sobre o Peñarol em 1 a 0 . Em formato de bolha, o campeonato está sendo realizado no Uruguai, na cidade de Florida, localizada na região metropolitana de Montevidéu.

O Corinthians contou com Careca, Batalha, Tatinho, Deives e Rafa como quinteto inicial, e começou a partida mais ofensivo, gastando boa parte do tempo na quadra adversária.

Demorou, mas aos 12 minutos do primeiro tempo Guilhermão abriu o placar para o Timão. Um minuto depois, Fernandinho ampliou o placar com belo gol. Faltndo cinco minutos para o fim do primeiro tempo, Tatinho bateu de canhota e fez 3 a 0 para o time brasileiro. Deives deixou o dele a dois minutos do fim do período.

O time boliviano acordou no segundo tempo e levou perigo ao gol de Careca logo no primeiro minuto do período, mas o Corinthians abriu a porteira e continuou a goleada: Jefferson Lé quem marcou o quinto gol e Jackson guardou mais dois na sequência - tudo isso ainda a menos de cinco minutos do segundo tempo.

Careca fechou o gol corintiano nas poucas oportunidades que os bolivianos chegaram. A menos de sete minutos do fim do jogo, Rabisco marcou e o Corinthians chegou a 8 a 0. Dois minutos depois, Éder Lima também deixou o dele. Valda marcou o gol de honra dos bolivianos logo na sequência, fechando o jogo em 9 a 1 para o time brasileiro.

A Taça Libertadores de Futsal

Criada em 2000, a Taça Libertadores da América de Futsal só não foi realizada em três oportunidades desde então: 2010, 2012 e 2020. No último ano, o torneio não aconteceu em função da pandemia do novo coronavírus, o que fez com que Corinthians, campeão da Supercopa do Brasil 2020, e Sorocaba, campeão da Supercopa do Brasil 2021, disputassem um jogo extra valendo a vaga brasileira na competição deste ano.

Vencedor em 2017, 2018 e 2019, o Carlos Barbosa vai tentar o quarto título consecutivo. A ACBF, inclusive, é a maior vencedora da competição com seis troféus, mesmo número de conquistas do Jaraguá.

Em 18 edições da Taça Libertadores da América de Futsal, apenas uma vez o título não ficou com uma equipe brasileira. O feito aconteceu em 2016, quando o Cerro Porteño ergueu o caneco ao bater o Jaraguá na final.

Além de Carlos Barbosa e Jaraguá, os outros times do Brasil que levaram a Libertadores foram: Internacional (2000), Banespa (2001), Orlândia (2013), Atlântico (2014) e Sorocaba (2015).

De 2002 a 2015, a Libertadores era dividida em dois torneios, o Zonal Norte e o Zonal Sul, com separações em função das distâncias geográficas. Após o fim de ambas as disputas, os vencedores disputavam uma final para definir o campeão continental.

Grupo A: Carlos Barbosa (Brasil), Universitário (Peru), San Lorenzo (Argentina) e Sportivo Bocca (Equador)

Grupo B: Corinthians (Brasil), Peñarol (Uruguai), Delta Te Quiero (Venezuela) e Projecto Latín (Bolívia)

Grupo C: Cerro Porteño (Paraguai), Alianza Platanera (Colômbia), Universidade de Chile (Chile) e Nacional (Uruguai)

3ª rodada - terça-feira (18/05)

10h - Universitário x Sportivo Bocca

12h - Carlos Barbosa x San Lorenzo

14h - Corinthians x Delta Te Quiero

16h - Projecto Latín x Peñarol

18h - Nacional x Cerro Porteño

20h - Alianza Platanera x Universidade de Chile

Quartas de final - quarta-feira (19/05)

12h - 1° do grupo A x 2° melhor terceiro (jogo 19)

14h - 1° do grupo B x 1° melhor terceiro (jogo 20)

16h - 1° do grupo C x 2° do grupo A (jogo 21)

18h - 2° do grupo B x 2° do grupo C (jogo 22)

Semifinal - sexta-feira (21/05)

16h - vencedor jogo 19 x vencedor jogo 22

18h - vencedor jogo 20 x vencedor jogo 21

Finais - sábado (22/05)

18h - disputa do terceiro lugar

20h - final





Globo Esporte