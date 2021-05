Coronavírus: Argentina anuncia suspensão do futebol no país até o dia 30 de maio

(Foto: Getty Images)





A pouco mais de 20 dias do começo da Copa América, o governo da Argentina anunciou medidas rígidas contra o avanço da pandemia do coronavírus. Tanto que a Associação de Futebol Argentino (AFA) anunciou nesta sexta-feira a suspensão de todos os jogos organizados pela entidade no país até o dia 30 de maio.

A medida, a princípio, não afeta os jogos da Copa Libertadores e Copa Sul-Americana envolvendo equipes argentinas (o Fluminense, por exemplo, visita o River Plate em Buenos Aires na próxima terça-feira - veja lista mais abaixo de todas as partidas) e tampouco a Copa América. A Conmebol, que é quem organiza esses torneios, informou que os jogos estão confirmados e que acontecerão normalmente até segunda ordem.

As novas restrições na Argentina, que vai sediar a Copa América a partir de 13 de junho (a Colômbia iria ser a co-anfitriã, mas desistiu por conta de seu conturbado clima político), foram anunciadas pelo presidente Alberto Fernández para tentar conter o que o governo considera a pior fase da pandemia do coronavírus no país.

A Argentina é hoje o país com mais mortes por milhão de habitantes: 16,46. Supera inclusive o Brasil, que registra 11,82 por milhão. Ao todo 72.699 morreram na Argentina por conta da Covid-19, com 3.450.000 de casos registrados. Em relação à vacinação, 2.150.000 de pessoas já foram totalmente imunizadas, representando 4,8% da população.

“A AFA colabora com as autoridades nacionais, provinciais e municipais desde 20 de março de 2020 no desenvolvimento de protocolos de saúde dirigidos ao cuidado da família do futebol e da sociedade em geral, respeitando todas e cada uma das decisões tomadas pelos nossos. líderes e por especialistas em epidemiologia. Por isso, neste momento em que o nosso querido país deve fazer um esforço extra para controlar esta pandemia angustiante que nos aflige, a AFA e todos nós que fazemos futebol voltaremos a acompanhar as autoridades nacionais, suspendendo a programação dos jogos correspondentes ao todas as competições locais por um período de 9 dias”, diz o comunicado da AFA.

A entidade anunciou ainda que vai reprogramar os jogos das semifinais da Copa da Liga Argentina (Independiente x Colón e Racing x Boca Juniors) que aconteceriam nesse final de semana para novas datas.

Jogos envolvendo times argentinos em competições sul-americanas*

*Entre 21/5 e 30/5

Libertadores

River Plate x Fluminense (terça, 25/5)

Racing x Rentistas (terça, 25/5)

Boca Juniors x The Strongest (quarta, 26/5)

Defensa y Justicia x Independiente del Valle (quinta, 27/5)

Sul-Americana

Newell´s Old Boys x Atlético-GO (terça, 25/5)

Independiente x Guabirá (quarta, 26/5)

Rosario Central x 12 de Octubre (quarta, 26/5)

Arsenal x Bolivar (quinta, 27/5)

Lanús x Aragua (quinta, 27/5)





