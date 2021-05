CPI da Covid convocará presidente da CBF para dar esclarecimentos sobre Copa América

Por Redação Blog do Esporte





O vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), o senador Randolfe Rodrigues, informou que vai protocolar a convocação de Rogério Caboclo, presidente da CPF, para dar esclarecimentos sobre a realização da Copa América em meio a pandemia da Covid-19 do país.

“Estou protocolando requerimento convocando o Presidente da CBF na CPI da Pandemia, é necessário saber quais as medidas foram planejadas para garantir segurança sanitária aos brasileiros diante da realização da Copa América com tanta celeridade em nosso país”, disse Randolfe em seu perfil no Twitter.

A Confederação se mostrou apta a receber a competição continental, mesmo com a pandemia sem controle no país, e deve levar jogar para Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro.

Após as recusas de Argentina e Colômbia em sediar o torneio, o Brasil deu garantias de que vai realizar a Copa América com toda a segurança. O governo federal recebeu de prontidão o pedido da Conmebol na manhã desta segunda-feira (31).