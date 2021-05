Da Costa faz história em prova que teve acidente impressionante em Interlagos

(Foto: Duda Bairros/Stock Car)





O fã da Stock Car Pro Series curtiu neste domingo mais de uma hora de emoção em duas corridas sensacionais, válidas pela segunda etapa da temporada 2021. A primeira prova foi decidida por apenas meio segundo de diferença entre o vencedor Gabriel Casagrande e o segundo colocado Allam Khodair – com os dois duelando metro a metro nas voltas finais.

Na prova complementar o português António Félix da Costa fez história ao tornar-se o primeiro piloto europeu a vencer na Stock Car, mas com um grande susto no final: na briga pelo segundo lugar, o até então vice-líder Gaetano Di Mauro literalmente levantou voo e bateu violentamente contra a barreira de proteção ao entrar na reta dos boxes “encaixado” entre os carros de Daniel Serra e Guilherme Salas.

A batida destruiu a parte traseira do carro do jovem astro da Stock Car, que sofreu dois choques: primeiro ao atingir o solo e outro ao colidir com violência no muro. Di Mauro foi imediatamente socorrido e levado para o Hospital Santa Maggiori, em São Paulo, pelo helicóptero UTI fornecido pela patrocinadora Prevent Senior, em um trajeto que levou apenas três minutos. Após exames e uma pausa para recuperação, Gaetano postou um vídeo em suas mídias sociais informando que estava bem.

Ataques – Com novo formato, cada corrida em Interlagos contou com 30 minutos + uma volta de duração. Na primeira prova o pole position Gabriel Casagrande largou bem mas foi duramente atacado pela dupla Allam Khodair e Diego Nunes, ambos da equipe Blau Motorsport, que largaram logo atrás e já na Reta Oposta emparelharam com o ponteiro em uma situação bastante crítica na qual Casagrande acabou tocando com ambos – e quem levou a pior foi Nunes, que perdeu várias posições e ficou fora da briga pela liderança.

Nas voltas finais, Casagrande foi informado que receberia 5s de punição pelo toque com Diego – e então começou o duelo no cronômetro contra Khodair, o segundo colocado. No momento da punição, a diferença entre eles era de exatos 5s040 – mas ficou oscilando entre 4s e 6s até o final da prova, dependendo do desempenho dos pilotos em suas tentativas de superar o rival. A vitória chegou a ficar nas mãos de Khodair em duas oportunidades, mas no final Casagrande foi capaz de recuperar o terreno. Na bandeirada, após a aplicação dos 5s de punição, Casagrande venceu a prova por apenas 0s569.

Manobra sensacional – Na segunda corrida, com a inversão dos dez primeiros da primeira prova para compor o grid, a primeira fila foi formada com Galid Osman na pole e Félix da Costa no segundo lugar. Galid manteve a dianteira na largada, com Félix perdendo a posição para o piloto mais jovem do grid, Pedro Cardoso, três voltas mais adiante. Uma volta depois o português também seria superado por Denis Navarro, em uma manobra sensacional que viu o paulista ultrapassar Da Costa e Cardoso na freada do Esse do Senna.

O início dos pit stops obrigatórios, na oitava volta, mudou tudo. Galid perdeu muito tempo em sua parada e saiu da briga pela vitória. Mas Félix conseguiu retornar na dianteira, que manteve até a bandeirada. Nas voltas finais, Daniel Serra, que havia largado em 24º e fazia uma corrida espetacular, passou a duelar com Guilherme Salas pela segunda posição.

Em uma das escaramuças da dupla, Gaetano Di Mauro viu um espaço entre os dois carros e mergulhou para tentar uma ultrapassagem que, se acontecesse, seria heroica. Mas não deu certo. O choque com o Cruze de Salas ergueu a frente do carro de Gaetano, e o fluxo de ar gerado pela alta velocidade fez o resto, jogando o carro do jovem Di Mauro para o alto e, depois, contra o muro.

Com o resultado, Daniel Serra continua na liderança, mas agora com Bruno Baptista na segunda posição depois de obter um terceiro e um décimo lugares em Interlagos. O vencedor da primeira prova, Casagrande, agora está na sexta posição da tabela (confira a pontuação abaixo).

Já Félix da Costa, apesar de ser vencedor legítimo da segunda prova, não terá seus pontos computados no campeonato devido uma cláusula do regulamento que obriga a todos os competidores serem filiados à Confederação Sul-Americana de Automobilismo. Como foi convidado na semana passada para substituir o atual campeão Ricardo Maurício, em convalescência ligada ao covid-19, o piloto português não teve tempo de cumprir essa formalidade. Mesmo assim, com uma atuação de gala, o atual campeão mundial de Fórmula E entrou para a história do automobilismo brasileiro.

Stock Car - Corrida 1

1º - Gabriel Casagrande (A. Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze) - 19 voltas

2º - Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) - a 0s569

3º - Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla) - a 9s042

4º - Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) - a 10s348

5º - Átila Abreu (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) - a 11s355

6º - Diego Nunes (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) - a 12s998

7º - Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) - a 14s224

8º - Pedro Cardoso (KTF Racing/Chevrolet Cruze) - a 16s848

9º - António Félix da Costa (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) - a 17s160

10º - Galid Osman (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) - a 17s197

11º - Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) - a 17s366

12º - Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Toyota Corolla) - a 23s874

13º - Christian Hahn (Blau Motorsport II/Chevrolet Cruze) - a 24s733

14º - Guga Lima (A. Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze) - a 31s761

15º - Felipe Massa (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze) - a 34s609

16º - Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla) - a 38s183

17º - Julio Campos (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze) - a 38s731

18º - Sergio Jimenez (MX Piquet Sports/Toyota Corolla) - a 42s183

19º - Matías Rossi (Full Time Sports/Toyota Corolla) - a 43s187

20º - Felipe Lapenna (Hot Car/Chevrolet Cruze) - a 43s243

21º - Tony Kanaan (Full Time Bassani/Toyota Corolla) - a 47s373

22º - Beto Monteiro (Crown Racing/Chevrolet Cruze) - a 1min11s346

23º - Gustavo Frigotto (RKL/Chevrolet Cruze) - a 1min26s610

24º - Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) a 1min30s474

25º - Tuca Antoniazi (Hot Car/Chevrolet Cruze) - a 1min45s055

26º - Guilherme Salas (KTF Sports/Chevrolet Cruze) - a 1 volta

27º - Gaetano di Mauro (KTF Racing/Chevrolet Cruze) - a 1 volta

28º - Nelson Piquet Jr. (MX Piquet Sports/Toyota Corolla) - a 1 volta

29º - Lucas Foresti (KTF Sports/Chevrolet Cruze) - a 1 volta

Não completaram

Cacá Bueno (Crown Racing/Chevrolet Cruze)

Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze)

*Excluído*

Rubens Barrichello (Full Time Sports/Toyota Corolla)





Stock Car - Corrida 2

1º - António Félix da Costa (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) - 19 voltas

2º - Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) - a 2s942

3º - Guilherme Salas (KTF Sports/Chevrolet Cruze) - a 4s815

4º - Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla) - a 1min54s983

5º - Cacá Bueno (Crown Racing/Chevrolet Cruze) - a 1min57s795

6º - Átila Abreu (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) - a 1min59s256

7º - Felipe Massa (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze) - a 2min00s574

8º - Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) - a 2min01s713

9º - Galid Osman (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) - a 2min03s850

10º - Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla) - a 2min04s948

11º - Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) - a 2min06s572

12º - Tony Kanaan (Full Time Bassani/Toyota Corolla) - a 2min07s931

13º - Nelson Piquet Jr. (MX Piquet Sports/Toyota Corolla) - a 2min10s734

14º - Diego Nunes (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) - a 2min12s376

15º - Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Toyota Corolla) - a 2min13s270

16º - Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) - a 2min17s282

17º - Julio Campos (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze) - a 2min18s864

18º - Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) - a 2min20s947

19º - Beto Monteiro (Crown Racing/Chevrolet Cruze) - a 2min21s990

20º - Tuca Antoniazi (Hot Car/Chevrolet Cruze) - a 2min23s330

21º - Matías Rossi (Full Time Sports/Toyota Corolla) - a 2min25s470

22º - Gaetano di Mauro (KTF Racing/Chevrolet Cruze) - a 2 voltas

Não completaram

Gabriel Casagrande (A. Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze)

Gustavo Frigotto (RKL/Chevrolet Cruze)

Pedro Cardoso (KTF Racing/Chevrolet Cruze)

Lucas Foresti (KTF Sports/Chevrolet Cruze)

Felipe Lapenna (Hot Car/Chevrolet Cruze)

Christian Hahn (Blau Motorsport II/Chevrolet Cruze)

Sergio Jimenez (MX Piquet Sports/Toyota Corolla)

Excluído

Guga Lima (A. Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze)





Campeonato após duas etapas:

1º - Daniel Serra – 68

2º - Bruno Baptista – 65

3º - Átila Abreu – 63

4º - Cesar Ramos – 62

5º - Denis Navarro – 58

6º - Gabriel Casagrande – 56

7º - Thiago Camilo – 47

8º - Cacá Bueno – 46

9º - Galid Osman – 45

10º - Diego Nunes – 40

11º - Guilherme Salas – 39

12º - Allam Khodair – 37

13º - Gaetano di Mauro – 34

14º - Ricardo Zonta – 32

15º - Rafael Suzuki – 31

16º - Ricardo Maurício – 29

17º - Pedro Cardoso – 27

18º - Felipe Massa – 22

19º - Julio Campos – 20

20º - Lucas Foresti – 17

21º - Christian Hahn – 13

22º - Tony Kanaan – 11

23º - Nelsinho Piquet – 9

24º - Guga Lima – 8

25º - Sergio Jimenez – 6

26º - Matías Rossi – 4

27º - Beto Monteiro – 3

28º - Rubens Barrichello – 3

29º - Gustavo Frigotto – 2

30º - Felipe Lapenna – 2

31º - Tuca Antoniazi – 1

32º - Marcos Gomes – 1

33º - Max Wilson – 0