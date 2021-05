Desde 2016 disputando finais, lateral Eduardo projeta decisão do Campeonato Mineiro

A partida do último domingo (09) marcou a estreia do lateral-direito Eduardo pelo América Mineiro. O jogador chegou ao clube no último mês para reforçar o Coelho na temporada de 2021.

O triunfo por 3 a 1 sobre o Cruzeiro, garantiu a vaga da equipe na grande final do Campeonato Mineiro, título que será decidido contra o Atlético nos próximos dois finais de semana.

E por falar em final, se tem alguém que está acostumado a decisão, é o lateral Eduardo. O experiente jogador vem desde 2016 disputando consecutivamente finais. Foi assim pelo Athletico, Bahia, Chapecoense e Ceará. “Estou muito feliz em poder disputar mais uma final na minha carreira. Vem sendo assim há cinco anos e espero que possa continuar desse jeito. A gente sabe que conquistar títulos é muito importante, é uma forma de ficar marcado na história. Agora tenho novamente essa oportunidade e espero ajudar o América nessa decisão”, contou o atleta, que acumula mais de 500 jogos como profissional.

A primeira partida da final acontece neste domingo (16) no Independência, às 16h. “Estou bastante motivado e preparado para fazer o meu melhor. O grupo aqui é muito bom e espero ajudar com um pouco da minha experiência, acho que nesses momentos de decisões pode ser importante. O Atlético é uma grande equipe, mas nós já mostramos que também somos fortes. Tenho certeza que vai ser uma grande final”, concluiu.

Histórico das finais de Eduardo desde 2016:

2016 – Campeão Paranaense (Athletico)

2017 – Vice-campeão Baiano e campeão da Copa do Nordeste (Bahia)

2018 – Vice-campeão Catarinense (Chapecoense)

2019 – Vice-campeão Catarinense (Chapecoense)

2020 – Vice-campeão Cearense e campeão da Copa do Nordeste (Ceará)