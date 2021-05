Dick Pound, membro mais velho do COI, garante realização das Olimpíadas de Tóquio

(Foto: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images)





Membro mais antigo do Comitê Olímpico Internacional (COI), o canadense Dick Pound, garante a realização das Olimpíadas de Tóquio, marcadas para começarem no dia 23 de julho. Essa fala é importante pois Pound, de 79 anos, foi o primeiro dirigente, no início do ano passado, que confirmou extra-oficialmente o adiamento dos Jogos por conta do pandemia e, é conhecido por sempre estar bem informado nas questões políticas da entidade.

- As pessoas que forem ao Japão estarão, em sua maioria, vacinadas. Na chegada, serão colocadas em uma bolha e mantidas em uma bolha até voltarem para casa. Os organizadores agora mudaram de marcha e estão na parte operacional disso, estão colocado tudo em prática. Só um Armagedom que não podemos ver ou antecipar vai parar as Olimpíadas, as coisas estão em andamento - disse.

O COI já proibiu a participação de torcedores não residentes no Japão, com uma decisão sobre os fãs japoneses marcada para acontecer em breve. Pound apontou todos os outros eventos esportivos internacionais que ocorreram como um precedente para as Olimpíadas operarem durante a pandemia:

- Em todo o mundo é bastante claro que em jogos de futebol, golfe, basquete, ciclismo e outros, você pode ter alguns espectadores sem dificuldade - disse.

Faltando menos de dois meses para o início dos Jogos, Comitês Olímpico e Internacional reiteram quase que diariamente, por meio de entrevistas, que o evento está sim confirmado. O governo japonês segue a mesma linha, mesmo com pesquisas mostrando que a população está contra a realização das Olimpíadas em Tóquio e alguns movimentos de médicos alertando sobre o perigo do evento durante a pandemia.

O Japão, que está em estado de emergência decretado em várias regiões por conta do aumento recente de casos de Covid-19, está começando a ver os números diminuírem. A média diária que, no início de mês era de 6.500 casos, agora está um pouco acima de quatro mil.

Globo Esporte