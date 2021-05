Diretoria do Real Madrid pensa em mudanças e deve trocar comando técnico, diz jornal

Zidane estaria com o cargo ameaçado no Real (Foto: Reuters)



Por Redação Blog do Esporte





A eliminação do Real Madrid na Liga dos Campeões para o Chelsea pode resultar em algumas mudanças radicais na equipe espanhola. Segundo o jornal “Marca”, o presidente do clube, Florentino Perez, já estuda trocas no clube, como a saída do técnico Zinedine Zidane e a venda de jogadores veteranos.

Para o lugar de Zidane, o clube estuda a chegada de Raúl González, ídolo merengue e um “substituto mais natural”, de acordo com o “Marca”. Atualmente, González está no Real Madrid B, poderia seguir os mesmos passos de Zidane e estaria a frente de outros nomes fortes do mercado, como Massimiliano Allegri e Joachim Low. Neste caso, a opinião do comandante também teria grande peso, se é o momento de ir embora ou não.

As mudanças aconteceriam independentemente da conquista do espanhol e as alterações aconteceriam ao longo da temporada. O presidente Pérez já estaria sentindo os problemas, incluindo os físicos dos atletas, e a eliminação da Champions seria a confirmação disso.

A equipe poderia colocar a venda jogadores como Lucas Vázquez e Sergio Ramos, que não renovaram contrato e estariam livres ao fim da temporada. O “Marca” também cita nomes como Hazard, Marcelo e Isco, que “não entram nos planos futuros do clube”, mas não devem ter um processo de saída tão facilitado.

Os jogadores emprestados e que voltariam ao clube seriam uma solução, mas o jornal cita que apenas Odegaard teria espaço em uma possível saída de Zidane. Kubo e Reinier seriam algumas opções para o futuro depois de uma temporada apagada. Bale, Jovic, Ceballos e Brahim serão outros nomes que retornarão ao fim da temporada.

O único reforço anunciado no momento é Alaba, que deixará o Bayern de Munique. O grande alvo é Mbappé, que também deseja atuar no Santiago Bernabéu, e tem contrato com o PSG até o meio de 2022, podendo ser uma transferência mais simples de ser concretizada. Haaland também é uma opção, mas a sua negociação deve girar em torno de 150 milhões de euros.