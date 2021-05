Em nota, Allan Aal encerra sua passagem pelo Guarani Futebol Clube

O técnico Allan Aal assinou ontem (quinta-feira) a sua rescisão contratual com o Guarani Futebol Clube. O treinador encerrou o vínculo com o Bugre após ter levado a equipe campineira as quartas de final do Campeonato Paulista, fato que não acontecia há nove anos. Allan Aal foi anunciado pelo Guarani no último dia 04 de fevereiro, após ter sido o técnico responsável pelo acesso do Cuiabá à Série A.

Confirmada a sua saída do comando técnico do Bugre, Allan Aal fez questão de emitir uma nota:

“Na manhã da última terça-feira fui convocado para uma reunião com o presidente e o executivo de futebol do Guarani Futebol Clube. Na conversa, concluiu-se que eu e a minha comissão técnica não iniciaríamos o ciclo da Série B, mudando assim o planejamento traçado no início da temporada.

Deixo o Guarani Futebol Clube com o sentimento de dever cumprido dentro do que foi planejado. A ideia era aproveitar o Campeonato Paulista, que é um forte estadual, para ter um parâmetro do elenco visando o grande objetivo do clube no segundo semestre que é o acesso à Série A.

Mesmo diante das dificuldades, conseguimos fazer um trabalho consistente e classificamos o Guarani para as quartas de final do Campeonato Paulista, algo que não acontecia desde 2012. Em nosso grupo no Paulistão, ficamos à frente do Santos, atual vice-campeão da Libertadores, e tivemos boas atuações contra gigantes do estado, como por exemplo: Corinthians, São Paulo e Palmeiras.

Estava, juntamente com a minha comissão, bastante entusiasmado em fazer um trabalho positivo na Série B e ajudar a recolocar o Bugre na elite do futebol brasileiro. Conheço bem a competição, tanto que no ano passado fechei a segundona como técnico que levou o Cuiabá à Série A.

Gostaria neste meu encerramento de vínculo com o Guarani Futebol Clube fazer uma saudação especial aos meus atletas, que sempre confiaram em nosso trabalho e demonstraram muita determinação nos treinamentos e jogos. Guardarei um carinho especial por todos do elenco e consciente que no futuro poderemos nos encontrar novamente no mundo da bola. Outros que carregarei um sentimento positivo são os funcionários do clube, que sempre se esforçaram para dar as melhores condições de trabalho.

Preciso saudar os torcedores bugrinos que apoiaram e confiaram em nosso trabalho. Além de agradecer também a oportunidade que me foi dada pelo presidente Ricardo Guimarães e pelo executivo de futebol, Michel Alves.

Retorno agora para Curitiba e aproveitarei para terminar a licença A no curso de treinadores da CBF e, paralelo a isso, ao lado dos meus representantes, analisarei com calma o melhor cenário para dar prosseguimento a minha carreira. Já recebi algumas sondagens e próximo de completar 150 jogos como treinador profissional estou preparado para um novo desafio. ”