Em segunda final seguida, Tuchel diz que chegará "mais inteligente e experiente" para pegar o City

Um dos grandes personagens da final da Liga dos Campeões no próximo sábado, no Estádio do Dragão, no Porto, o técnico Thomas Tuchel terá a experiência de estar em duas decisões seguidas da competição - assim como o zagueiro Thiago Silva. E o comandante do Chelsea admitiu que enxerga fatores diferentes entre o treinador que foi vice-campeão com PSG há menos de um ano, em Lisboa, e o que buscará o primeiro título europeu da carreira.

Antes de enfrentar o Manchester City, Tuchel pontuou que todos os jogos adicionam experiências que impactam os treinamentos mais à frente. E fez questão de frisar que chegar à final com o Chelsea nesta temporada é bem diferente da campanha feita pelo PSG na super reta final de 2019/20, com jogos só de ida

- Chego mais inteligente e experiente na minha segunda final. O mesmo para Thiago (Silva). Mas a situação é bem diferente, já que chegamos no ano passado em um torneio em que disputamos duas partidas a eliminar e depois a final. Isso parece muito diferente porque percorremos um longo caminho. Com o Frank na fase de grupos, nas eliminatórias fizemos seis partidas para chegar, é uma sensação bem diferente - disse Tuchel.

O treinador deixou a situação do meia Kanté, um dos destaques da temporada, em aberto, dizendo que só poderá confirmar sua recuperação de lesão após os treinamentos da semana. Tuchel também indicou que será necessário aguardar para saber a situação do goleiro Mendy, mas se disse otimista de que, apesar de uma lesão nas costas, ele atue contra o City.

Tuchel lamentou que o Chelsea tenha terminado a Premier League com uma derrota para o Aston Villa, mas admitiu o alívio por ter alcançado o objetivo de se classificar para a Liga dos Campeões, ficando entre os quatro primeiros colocados. Após conceder folga para o elenco nesta segunda e na terça, o treinador destacou que os atletas precisam de um "descanso mental" para enfrentar uma equipe que ele chamou de "referência" no continente.

- No final, tudo pode acontecer. A sorte tem grande peso, a abordagem mental, de quem pode lidar com a pressão. Os pequenos detalhes e a adaptação ao que acontece são muito importantes. Nos ajudou muito a criar laços, crescer e ter autoconfiança.

O Manchester City é a referência na Europa. Nós somos os caras que querem alcançá-los e diminuir a distância. Queremos desafiá-los e é o que vamos fazer no Porto."

— Thomas Tuchel, técnico do Chelsea

Thomas Tuchel preferiu não dar detalhes sobre possíveis renovações de contrato com Giroud e Thiago Silva, dizendo que "a diretoria sabe" sua opinião e dando a entender que tudo se acertará, mas "que não é hora de fazer qualquer anúncio".

Perguntado se há o sinal de alerta ligado para o Chelsea depois de perder três dos quatro últimos jogos disputados, ele indicou que sim, mas não pela aproximação da final.

- Isso me preocupa porque sempre me preocupa quando perdemos. Não é tão fácil controlar essas derrotas porque os dados e estatísticas que produzimos não indicam que seja lógico perder. Estamos concentrados porque, como eu disse, a pior sensação é a de perder.

Chelsea e Manchester City se enfrentam no próximo sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio do Dragão, no Porto. Quem vencer fica com o título da Liga dos Campeões - os londrinos podem levar seu segundo troféu na história depois de nove anos, e a equipe de Manchester tenta conquistar seu primeiro título continental.

Globo Esporte