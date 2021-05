Empate com Novorizontino e derrota do Santos garantem permanência do Botafogo-SP na A1

(Foto: José Bazzo/Agência Botafogo)





Os resultados da rodada desta quinta-feira garantiram ao Botafogo-SP a permanência na elite do Campeonato Paulista. O empate por 2 a 2 com o Novorizontino, fora de casa, e a derrota do Santos por 3 a 2 no clássico contra o Palmeiras foram suficientes para o Pantera evitar o rebaixamento com uma partida de antecedência ao término da primeira fase.

Na classificação geral, o Bota está na 12ª colocação, com 11 pontos, e não tem mais chances de cair porque Santos e São Bento, que estão atrás na tabela, se enfrentam diretamente na última rodada. O São Caetano, lanterna, já está rebaixado à Série A2.

Mas se o Tricolor celebra a disputa de mais um Paulistão em 2022, seu 13º seguido, o empate com o Novorizontino tirou a chance de lutar pela classificação na última rodada, pois não pode mais alcançar a Inter de Limeira, que está na vice-liderança da chave, com 15 pontos, mas perdeu do São Bento nesta quinta.

Mesmo com a permanência confirmada na Série A1, o técnico Argel Fuchs evitou falar em planejamento para o Troféu do Interior ou a Série C do Brasileiro, próximas competições que o Botafogo disputará.

– Não dá pra falar de contratação, de planejamento, não é dessa forma que funciona. Estamos focados no RB Bragantino, na nossa casa, não acabou o campeonato, temos um jogo domingo e estamos pensando nesse jogo – limitou-se a dizer Argel.

O confronto contra o já classificado Bragantino está previsto para o domingo, no Santa Cruz, mas a Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda não definiu data e horário.

Globo Esporte