Espanha divulga lista para Eurocopa sem Sergio Ramos e nenhum jogador do Real Madrid

O zagueiro Sergio Ramos é a grande ausência na lista de convocados da Espanha para a Eurocopa 2020. Segundo o técnico Luis Enrique, o jogador do Real Madrid, que tem quatro Copas do Mundo e três euros disputadas no currículo, não está em condições físicas.

- Ele não pode competir nem treinar. Liguei para ele ontem, foi difícil e duro. Ele ajuda muito a seleção e pode voltar a fazer isso no futuro, mas eu procuro o benefício do grupo e minha admiração por ele é muito grande – afirmou Luis Enrique

O treinador também não chamou Carvajal (se recupera de lesão), e, desse modo, nenhum jogador do Real Madrid foi chamado pela primeira vez na história. Lucas Vázquez, outro que poderia ser convocado, também está machucado. Nacho, Isco e Asensio, que já foram chamados em oportunidades anteriores, ficaram fora por opção técnica.

- Se Carvajal e Sergio Ramos estivessem bem, eles teriam vindo. Não faço a lista em função disso (se o jogador atua ou não no Real Madrid) – garantiu Luis Enrique.

A novidade na lista é a presença do zagueiro Aymeric Laporte (Manchester City) que já atuou pela seleção francesa sub-21, mas conseguiu liberação para defender a Espanha pela primeira vez. Outro detalhe foi que Luis Enrique chamou apenas 24 atletas em vez de 26, como é permitido pela Uefa.

A Espanha está no Grupo E da Eurocopa ao lado de Polônia, Eslováquia e Suécia, adversária da estreia no dia 14 de junho, em Sevilha.

Lista de convocados da Espanha:

Goleiros: Unai Simón, David de Gea e Robert Sánchez;

Defensores: José Gayàm Jordi Alba, Pau Torres, Laporte, Eric Garcia, Diego Llorente, Azpilicueta e Marcos Llorente;

Meias: Sergio Busquets, Rodri, Pedri, Thiago Alcántara, Koke e Fabián Ruiz;

Atacantes: Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Álvaro Morata, Gerard Moreno, Ferrán Torres, Adama Traoré e Pablo Sarabia.





