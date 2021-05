F1 diz que vai analisar possíveis mudanças no traçado do GP de Mônaco

(Foto: Bryn Lennon/Getty Images)





Ao contrário dos carros da F1, que cresceram ao longo dos anos, muitas das pistas da categoria permaneceram do mesmo tamanho, tornando a vida dos pilotos da vez mais difícil na hora da ultrapassagem sobre um rival. E é pensando nisso e no apelo dos fãs que o diretor técnico da F1, Ross Brawn, garantiu que vai analisar possíveis mudanças no traçado do GP de Mônaco.

- É um evento sensacional, mas sabemos das limitações da pista. Vamos dar uma olhada. Claro que não será a primeira vez que alguém faz esse exercício, mas, até agora, ninguém apareceu com uma solução. Porém agora temos ferramentas para isso. Montamos um simulador de ultrapassagens e certamente o nosso pessoal dará uma olhada, mas é bem desafiador - explica.

Contudo, apesar das poucas ultrapassagens, Brawn não crê que a etapa em Monte Carlo afete a imagem da F1, já que é um evento que especial no calendário da categoria.

- Não, pois é um grande evento, repleto de história, uma atmosfera incrível e que todos os pilotos querem vencer. É um tipo diferente de corrida, mas não acredito que essa variedade seja um problema.

Um dos principais obstáculos para alterar o traçado de Monte Carlo é geográfico, já que Mônaco, o segundo menor estado do mundo, após o Vaticano, tem apenas 2,1 quilômetros quadrados.

Globo Esporte