Federação Inglesa deve investigar clubes ligados à Superliga europeia

Por Redação Blog do Esporte





A Federação Inglesa de Futebol (FA) deve iniciar uma investigação contra os seis clubes que participaram do lançamento do projeto da Superliga europeia. O anúncio da investigação contra Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham foi anunciada nesta segunda-feira (3) em comunicado da FA.

“Nós começamos um inquérito oficial sobre a formação da Superliga europeia e o envolvimento dos seis clubes ingleses. Escrevemos um requerimento formal de todas as informações relevantes e evidências a respeito da participação deles. A partir dessas informações, vamos considerar quais os passos apropriados a tomar”, declarou a FA.

As equipes inglesas fizeram parte do grupo de 12 clubes “formadores” da Superliga, mas após o projeto ser adiado, as equipes da Premier League pularam fora.

“Claramente o que aconteceu foi inaceitável e poderia ter causado um grande dano aos clubes de todos os níveis do futebol inglês”, disse a Football Association, a federação de futebol da Inglaterra.

Desde que o projeto fracassou, a FA, o governo britânico, a Premier League e a Uefa têm conversado sobre medidas a serem tomadas para evitar que o episódio se repita no futuro.

As investigações também foram abertas a respeito das manifestações ocorridas no estádio Old Trafford, em Manchester, antes do clássico entre Manchester United e Liverpool, no domingo (2). Torcedores invadiram o estádio e o jogo precisou ser adiado.