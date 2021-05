Federer passeia em Roland Garros e vence partida de Grand Slam após 16 meses

(Foto: Clive Brunskill/Getty Images)





Roger Federer não disputava uma partida de Grand Slam desde o Australian Open de janeiro de 2020, incríveis 16 meses. O reencontro com a chave principal dos maiores torneios do calendário ocorreu nesta segunda-feira, e sem muita emoção. Com enorme tranquilidade, o suíço venceu o uzbeque Denis Istomin por 3 sets a 0 (parciais de 6/2, 6/4 e 6/3), em uma hora e 33 minutos de partida, e avançou para a segunda rodada em Roland Garros - segundo Slam do ano.

Atual número 8 do ranking mundial, Federer terá pela frente na próxima fase o vencedor do duelo entre o croata Marin Cilic e o francês Arthur Rinderknech, que ocorre também nesta segunda.

Federer voltou ao circuito mundial em 2021 depois de se recuperar de uma cirurgia no joelho direito realizada em fevereiro do ano passado. No torneio de aquecimento para o Grand Slam francês, acabou derrotado pelo espanhol Pablo Andujar na estreia do ATP 250 de Genebra, na Suíça. Até por causa do revés, o ex-número 1 do mundo chegou a Paris com um discurso bem cauteloso.

- Sou realista por saber que não vou vencer Roland Garros e quem pensou que eu iria ou poderia vencer está errado. É claro que coisas loucas podem acontecer, mas eu não tenho tanta certeza se nos últimos 50 anos em Roland Garros alguém com 40 anos arrasou mesmo estando fora do circuito por um ano e meio e ganhou o título - disse ele, antes do torneio.

Mas o fato é que Federer esteve bem à vontade na quadra Philippe Chatrier. Foram oito aces, para nenhuma dupla falta, 80% de aproveitamento nos pontos jogados com seu primeiro serviço e 79% de pontos ganhos em idas à rede (19 em 24).

O suíço também esteve afiado na relação winners/erros não-forçados: foram 48 jogadas vencedoras para apenas 20 erros. Tudo isso resultou em uma vantagem tranquila nos pontos conquistados: 90, contra apenas 62 do rival.

Medvedev avança com tranquilidade

Atual número dois do ranking mundial e vice-campeão do Australian Open, primeiro Grand Slam da temporada, o russo Daniil Medvedev passeou na estreia em Roland Garros. Ele até teve um pouco de trabalho no primeiro set, mas depois passou a controlar o duelo contra o cazaque Alexander Bublik (37º do mundo).

Mesmo sem ser um especialista em quadras de saibro, Medvedev triunfou por 6/3, 6/3 e 7/5, em uma hora e 54 minutos de partida. Em um jogo longo, chamou a atenção a regularidade do russo, que teve apenas 16 erros não-forçados para 28 jogadas vencedoras.

Na segunda rodada, Medvedev enfrentará o norte-americano Tommy Paul.

Globo Esporte