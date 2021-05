Felipe Meligeni e João Menezes perdem no quali de Roland Garros

Os dois brasileiros que estavam na terceira e última rodada do qualificatório de Roland Garros, Felipe Meligeni e João Menezes, foram derrotados na manhã desta quinta-feira e não conseguiram vaga na chave principal do Grand Slam. Dessa maneira, o único tenista do país que jogará o torneio é Thiago Monteiro que, por ter um ranking melhor, não precisou disputar o quali.

João Menezes, número 210 do ranking mundial, não teve muita chance contra o espanhol Carlos Taberner, 137º da lista. O placar foi de 2 a 0, parciais de 6/1 e 6/0. O tenista, que já está classificado para as Olimpíadas, perde a chance de disputar um Grand Slam pela primeira vez na carreira.

Já Felipe Meligeni, sobrinho do ex-tenista Fernando Meligeni e 235 do ranking mundial, até teve mais chances, mas também acabou derrotado pelo alemão Maximilian Marterer (214) por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/1.

Com as derrotas dos dois tenistas, o Brasil terá apenas Thiago Monteiro, número 79 do ranking mundial, na chave principal do Grand Slam. Por estar entre os 104 primeiros da lista, Monteiro garantiu vaga na competição sem precisar passar por um torneio qualificatório.

VITÓRIA EM BELGRADO

O brasileiro Rafael Matos está na final de duplas do ATP 250 de Belgrado, na Sérvia. Ele, ao lado do sueco Andre Goransson, venceu os britânicos Luke Bambridge e Dominic Inglot por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7-3), 4/6 e 10/4. Agora, eles aguardam o adversário na final, que sairá do jogo entre Ivan/Matej Sabanov, e Jonathan Erlich/Andrei Vasilevski.

Globo Esporte