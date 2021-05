Félix da Costa retoma liderança na última volta e vence ePrix de Mônaco

(Foto: Divulgação / Fórmula E)





Uma prova emocionante, repleta de ultrapassagens e trocas na liderança terminou com vitória do português Antônio Félix da Costa. No ePrix de Mônaco, pela primeira vez com o mesmo circuito da Fórmula 1, o atual campeão da Fórmula E largou na pole, trocou de posição algumas vezes com Robin Frijns, também foi ultrapassado por Mitch Evans, voltando à ponta na última volta com uma manobra espetacular.

O holandês ficou com o segundo lugar, com Evans, ultrapassado quase em cima da linha de chegada, em terceiro. Os dois brasileiros da categoria não pontuaram na prova, a sétima desta temporada. Lucas di Grassi terminou a corrida em 11º lugar, enquanto Sérgio Sette Câmara foi o 16º colocado.

Os resultados deste sábado levaram Frijns à liderança do campeonato, com 62 pontos. O compatriota Nyck de Vries agora é o segundo, com 57, e Evans, o terceiro, com 54. Félix da Costa saltou para quadro e, com 52, se coloca na briga pelo título. A próxima etapa do campeonato será no dia 19 de junho, em Puebla, no México.

Corrida de muitas trocas na liderança

Enquanto o pelotão da frente passou tranquilo pela primeira volta, os pilotos de posição intermediária no grid passaram por um incidente na curva do Grande Hotel. Alexander Sims foi o mais prejudicado e precisou abandonar. Os brasileiros Lucas di Grassi e Sérgio Sette Câmara se aproveitaram da confusão e ganharam posições.

A cerca de 40 minutos do fim da regressiva Robin Frins tomou a liderança do pole Antônio Félix da Costa. Os dois trocariam de posição mais duas vezes em seus respectivos usos do modo ataque e, no caso do português, do fanboost, impulso extra dado por votação dos fãs na internet.

A 16 minutos do fim, o neozelandês Mitch Evans utilizou muito bem a potência extra e passou tanto Frijns quanto Félix da Costa, assumindo a liderança. As manobras foram feitas no momento perfeito, pois logo depois o safety car entrou na pista para que o carro de René Rast fosse retirado da pista após parar.

Na última volta, na freada de Chicane do Porto, Félix da Costa fez uma manobra espetacular e passou Evans, voltando à liderança a metros de receber a bandeira quadriculada. O neozelandês, com a bateria acabando, ainda perdeu a segunda posição para Frijns na linha de chegada.

Globo Esporte