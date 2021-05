Filipe e Tati são campeões da etapa de Margaret River da WSL

(Foto: Dunbar / WSL)





Só deu Brasil na quarta etapa da Liga Mundial de Surfe (WSL). Na madrugada desta segunda-feira, Filipe Toledo derrotou o sul-africano Jordy Smith para conquistar o título em Margaret River, no Oeste da Austrália. Um pouco mais cedo, Tatiana Weston-Webb superou a australiana Stephanie Gilmore para faturar a sua segunda vitória na carreira.

Filipinho deu um show na final para chegar ao seu 9º título no Tour. A vitória veio com a melhor apresentação do dia: 17,40 pontos, contra 14,23 de Jordy. Com o resultado, o surfista de Ubatuba-SP pulou para a terceira posição no ranking, só ficando atrás do líder Gabriel Medina e de Italo Ferreira.

Filipinho se emocionou com a vitória, principalmente porque hoje foi o aniversário do seu filho mais novo, Koa, que completou 3 anos de idade longe do pai, mas junto com a irmã Mahina e a família do surfista na Califórnia.

- Essa eu dedico para o meu pequeno Koa. É aniversário dele. Eu prometi para o Koa e para a Mahina que eu iria levar o troféu para casa. Essa é para vocês - comemorou Filipinho.

Os 5 melhores surfistas do ranking masculino e do feminino disputam em setembro a WSL Finals, em uma competição inédita no formato mata-mata. A quinta etapa do Tour começa no próximo sábado, em Rottnest Island, também no Oeste da Austrália.

Confira o top-5 do ranking após 4 etapas:

1 - Gabriel Medina (BRA) - 28.920 pontos

2 - Italo Ferreira (BRA) - 24.150

3 - Filipe Toledo (BRA) - 20.735

4 - John John Florence (HAV) - 19.395

5 - Jordy Smith (AFS) - 19.185





No caminho até o título, Filipe bate Italo nas quartas

Filipe e Italo Ferreira definiram na última bateria das quartas de final qual brasileiro iria seguir na briga pelo título em Margaret. A desistência de John John Florence, por conta de uma lesão no joelho, fez o favoritismo dos dois brasileiros aumentar ainda mais, assim como a chance do trio verde-amarelo com Gabriel Medina dominar a ponta do ranking.

Filipinho foi cirúrgico, pegou apenas 4 ondas nos 35 minutos de bateria, conseguiu 13,90 (7,90 + 6) no total e deixou Italo precisando de um 5,90 para virar. O campeão mundial teve a chance da virada na última onda do duelo, mas os juízes deram apenas 4,93. Italo terminou na 5º posição, resultado que o manteve na segunda posição no ranking, com 24.150 pontos, com Medina ainda na liderança do Tour, com 28.920 pontos.

Nas semifinais, Filipe teve uma vitória tranquila sobre o sul-africano Matthew McGillivray, enquanto Jordy passou por Griffin Colapinto com uma vantagem de apenas 17 centésimos.

Show de Toledo na final

Vindo de um início de temporada irregular, Filipinho mostrou na decisão todo o seu potencial para superar Jordy Smith e voltar a figurar entre os melhores. O brasileiro já abriu a disputa com um 6,67, mas viu o sul-africano virar com o seu "power surf" em uma onda da série, tirando um 8. Jordy ainda aumentou a vantagem com um 6, enquanto Filipe ainda esperava pelas maiores da série.

Com 20 minutos de bateria, Filipinho pegou uma das ondas mais impressionantes da final: ele acertou uma sequência de 3 rasgadas fortes e ainda finalizou com duas batidas para tirar um 8,33 e assumir a liderança com 15 pontos, contra 14 de Jordy.

A maior nota da bateria ainda veio na sequência: um 9, em uma onda que Toledo pegou sem ter a prioridade, acertou dois rasgadões e mais duas batidas para finalizar. Com 17,33 no total, Filipinho ainda trocou o 8,33 por um 8,40, enquanto Jody só conseguiu mais um 6,23 para a alegria dos brasileiros que fizeram barulho enquanto Toledo era carregado nas escadarias do Main Break.

Resultados das baterias:

Final:

Jordy Smith (AFS) 14,23 x 17,40 Filipe Toledo (BRA)





Semifinais:

Griffin Colapinto (EUA) 15,16 x 15,33 Jordy Smith (AFS)

Matthew McGillivray (AFS) 13,74 x 15,16 Filipe Toledo (BRA)





Quartas:

John John Florence (HAV) - lesionado - x Griffin Colapinto (EUA)

Jordy Smith (AFS) 11 x 10,90 Ryan Callinan (AUS)

Seth Moniz (HAV) 9,73 x 15,43 Matthew McGillivray (AFS)

Italo Ferreira (BRA) 13,73 x 13,90 Filipe Toledo (BRA)





Globo Esporte