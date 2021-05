Flamengo vence o São Paulo e abre 2 a 0 na final do NBB

(Foto: Marcelo Cortes/CRF)





As torcidas dos dois clubes ainda estavam na ressaca dos títulos estaduais no futebol quando Flamengo e São Paulo entraram em quadra nesta segunda-feira à noite para o jogo 2 da decisão do NBB. No basquete, o time rubro-negro também é o atual campeão nacional e deu o segundo passo rumo ao bicampeonato nesta temporada. No Maracanãzinho, onde estão sendo disputadas todas as partidas da melhor de cinco dessas finais, o Flamengo ganhou por 82 a 81 e está a apenas uma vitória de levantar mais uma taça. O jogo 3 da decisão acontece na quinta-feira, às 18h30, novamente no Rio.

Com o resultado, mesmo que apertado, por apenas um ponto de diferença, o Flamengo ficou próximo do sétimo título do NBB. Já o São Paulo, que pela primeira vez chega à decisão da principal competição do basquete nacional, precisa ganhar três jogos seguidos para ser campeão. Em toda a temporada, bom lembrar, a equipe rubro-negra perdeu apenas duas partidas --uma delas para os são-paulinos. Em 2021, o time carioca está invicto.

O primeiro quarto foi extremamente equilibrado com as duas equipes se revezando na liderança. Lucas Mariano, pivô do São Paulo, foi um dos poucos destaques individuais. O Tricolor do Morumbi saiu vencedor (21 a 18) dos primeiros 10 minutos. Logo na virada para o segundo quarto, porém, as bolas de três do Flamengo começaram a cair e as dos são-paulinos pararam de entrar. Com muitos rebotes ofensivos, o time rubro-negro conseguiu abrir 12 pontos de vantagem, vencendo o quarto por 31 a 16. Individualmente, foi o quarto de Yago (que chegou a 13 pontos) e Olivinha (com 6 rebotes). No final, o Flamengo foi para o intervalo com 49 a 37.

No começo do segundo tempo, o ala-armador Georginho, aniversariante do dia, enfim passou a mostrar o jogo que dele se espera. Com os 25 anos de idade recém-completos, Georginho chamou a responsabilidade para ele enquanto o Flamengo continuava rodando bem o time, aproveitando o banco e fazendo um jogo coletivo muito efetivo. Em uma decisão contra uma equipe invicta em 2021, entretanto, depender apenas de Lucas Mariano e Georginho não é suficiente. E o time de Gustavinho de Conti manteve a vantagem no placar e o domínio da partida por mais um quarto, que acabou em 68 a 56.

No último quarto, o São Paulo voltou com toda vontade que ainda não tinha demonstrado na partida. Cláudio Mortari apostou em Gerson no garrafão ao lado de Lucas Mariano e deu certo no retorno à quadra. Mas, de novo, quando o time paulista parecia que encostaria no placar, as bolas de três continuavam a cair, não importava quem arremessasse de fora. Nos momentos mais importantes, quem também sempre achava boas jogadas era o ala Marquinhos, cestinha do Flamengo àquela altura. Nos últimos dois minutos, Georginho novamente assumiu o protagonismo da final, chegou a 24 pontos (acabaria como cestinha) e levou emoção aos instantes finais do jogo. E, a 30 segundos do fim, o São Paulo derrubou a diferença para apenas 2 pontos. Faltando 4 segundos, Léo Demétrio fez uma falta antidesportiva sobre Georginho, que desperdiçou um lance livre. No último lance, Renan errou o arremesso e o São Paulo perdeu a chance de ganhar. Flamengo 2 a 0 na série.

Globo Esporte