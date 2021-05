Fluminense e Umbro preparam lançamento de novos uniformes, que passarão por Conselho dia 7

(Foto: Lucas Merçon)





O Fluminense se prepara para o lançamento dos novos uniformes de jogo, o segundo kit de fabricação da Umbro, fornecedora desde 2020. Na próxima sexta-feira, os modelos 1 e 2 passarão pelo crivo do Conselho Deliberativo, em uma reunião virtual. A votação será mera formalidade, já que as camisas têm agradado muito a todos que já as viram.

O ge apurou que a camisa tricolor terá gola redonda, enquanto a camisa branca terá gola “V” e detalhes em verde e grená nas bordas das mangas. Como o "O Globo" informou em abril, o novo modelo homenageará os 115 anos do primeiro título do clube, o Carioca de 1906.

Na semana passada, os conselheiros do clube puderam ver as novas peças. Em razão da pandemia, porém, a exibição teve restrições. O clube colocou os modelos em exposição para os conselheiros verem de perto no Salão Nobre, na sede das Laranjeiras, nas tardes de quinta e sexta-feira.

O planejamento é que os novos uniformes sejam lançados ainda este mês. O dia exato ainda não está definido. Clube e Umbro acertam detalhes da divulgação. Em abril foram realizados ensaios fotográficos de jogadores com as novas camisas. Fred e Luccas Claro, do masculino, e Luiza Travassos e Tarciane, do feminino, foram os modelos da sessão de fotos.

Na semana passada, o clube começou a vender as peças da linha de treino e viagem nas lojas oficiais e pela internet. Os preços vão de R$ 159,90 a R$ 329,90.

Globo Esporte