Formula E: etapa de Mônaco será realizada em traçado usado pela F1

(Foto: Getty Images)





Após fazer a sua estreia em um circuito permanente, em Valência, a Fórmula E terá mais uma novidade para a próxima etapa, em Mônaco: adotará o mesmo traçado com a Fórmula 1 nas ruas de Monte Carlo. A categoria elétrica core no Principado desde, mas sempre com um traçado alternativo e menor do que o da F1.

O SporTV2 transmite ao vivo a classificação (6h45) e a corrida (10h30) em Mônaco no sábado 8 de maio (todos no horário de Brasília). A narração é de Bruno Fonseca, com comentários de Rafael Lopes.

Para não dizer que o traçado é exatamente igual, há duas pequeninas diferenças. A primeira é na curva 1, que vai ficar um pouco mais larga. A segunda será feita na chicane na saída do túnel, entre as curvas 9 e 11, fazendo com que o layout fique apenas 5 metros mais comprido do que o usado pela F1. Contudo, os tempos de volta da F-E no circuito histórico chegam a ser 20 segundos maior que na F1. Lucas di Grassi explica os principais motivos para isso.

- Apesar das comparações serem inevitáveis não tem muito como comparar. São dois carros completamente diferentes. Potência diferente, pneu e aderência diferentes, downforce (pressão aerodinâmica) diferente. O F-E escorrega muito mais na pista do que o F1 e é muito mais lento, cerca de 20s por volta em Mônaco. Mas justamente por ter muito menos downforce, um carro de F-E consegue seguir o outro muito mais de perto e isso acaba deixando a corrida muito mais emocionante. Dá para ultrapassar muito mais do que na F1, fora os toques. Em Mônaco é praticamente impossível ultrapassar na F1 atual - analisa Lucas di Grassi.

O piloto brasileiro da equipe Audi Sport ABT Schaeffler tem um bom retrospecto em Mônaco: em três provas disputadas lá, Lucas obteve dois segundos lugares em 2015 e 2017. O brasileiro fala da importância de vencer em um dos berços do automobilismo.

- Mônaco foi feita para a Fórmula E. Por isso é a corrida que mais espero neste ano. É um lugar onde gostaria muito de vencer. E não apenas por uma questão de posicionamento no campeonato. Mônaco é icônico, é um símbolo. Uma vitória aqui seria certamente um capítulo especial na carreira.

Apesar de ser a estreia pela FE em Monte Carlo, o piloto mineiro se diz animado por já conhecer bem a pista, já que correu no Principado em três oportunidades na F2.

- Estou bastante empolgado porque a única real mudança na pista (em relação ao traçado da F1 e F2) é a chicane na saída do túnel. O resto é igual. E para mim vai ser uma experiência legal, pois corri aqui em três anos na F2 - diz.

Outro fator que deixa Sérgio empolgado é o fato de a equipe Dragon finalmente introduzir o novo "powertrain", como se fosse o motor do carro elétrico. Sette Câmara explica que o novo equipamento deve não apenas trazer mais potência, mas também promete melhorar o gerenciamento de energia.

- Além disso, o que me deixa animado por ter o novo powertrain (conjunto de motor elétrico). Então além de mais potência, terei uma melhor recuperação de energia, além de gastar menos energia durante a corrida, algo que nos afetou em 2020 e nas primeiras etapas de 2021. Acredito que participar da classificação no quarto grupo, com esse novo motor, terei grandes chances de largar bem e conquistar bons pontos na corrida.

De Vries abre vantagem na liderança

Ao conquistar a segunda vitória no ano, em Valência, Nyck de Vries conseguiu ampliar uma pequena vantagem de nove pontos para o segundo colocado, Stoffel Vandoorne. Contudo, a temporada segue acirrada com cinco vencedores diferentes em seis corridas. Lucas di Grassi é o melhor brasileiro na tabbela, em 19º, com 13 pontos. Sérgio Sette Câmara é 20º, com 12 pontos.

Calendário

Na semana do ePrix de Valência, a Fórmula E anunciou o calendário definitivo para a temporada de 2021, que agora tem 15 corridas. Entre as mudanças estão a saída das etapas no Marrocos e no Chile, a mudança do local da prova no México e a confirmação de corridas em Nova York, nos Estados Unidos, Londres, no Reino Unido, e em Berlim, na Alemanha, todas em rodadas duplas.

Primeira corrida em Valência

Venceu quem teve mais bateria. A frase é estranha, mas resume o que foi a etapa de Valência da Fórmula E. Com seis entradas do safety car, a competição ficou totalmente imprevisível e venceu quem soube ter paciência e administrar a energia do carro. O holandes Nyck De Vries aproveitou que o português Antônio da Costa ficou sem bateria e o ultrapassou na última volta para vencer a primeira corrida em Valência.

Segunda corrida em Valência

Estreante na Fórmula E, o inglês Jake Dennis surpreendeu e venceu a segunda rodada do GP de Valência, neste domingo. Ele teve sangue frio de experiente e soube administrar a energia para segurar a vitória na reta final.

Por dentro da Fórmula E

Confira no vídeo abaixo uma volta pelo circuito com o francês Norman Nato, que estreou na Fórmula E neste ano com a equipe Venturi, que tem sede em Mônaco. Ele explicou os detalhes de algumas das curvas como a Sainte Devote, o Túnel, os Esses da Piscina e a Rascasse.

