Medina e Italo vão às oitavas na etapa de Rottnest da WSL

(Foto: Matt Dunbar/World Surf League via Getty Images)





Líderes da Liga Mundial de Surfe (WSL), Gabriel Medina e Italo Ferreira estão nas oitavas de final da quinta etapa da temporada, que está sendo disputada em Rottnest Island, na Austrália. Na madrugada desta quinta-feira, os dois representantes do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio venceram seus confrontos, assim como Adriano de Souza Mineirinho, Miguel Pupo e Yago Dora. Já Filipe Toledo, Deivid Silva, Caio Ibelli e Alex Ribeiro foram eliminados.

Na próxima fase, Italo e Mineirinho vão fazer um duelo de campeões mundiais, enquanto Medina e Yago encaram os australianos Owen Wright e Connor O'Leary, respectivamente, e Pupo enfrenta o francês Michel Bourez.

Entrando na 9ª bateria do round 3, Medina se manteve à frente do início ao fim para vencer o australiano Kael Walsh. Conseguindo um somatório de 10,80 (5,23 e 5,57), o bicampeão mundial tirou Walsh (total de 8,20) do caminho e avançou para duelar com Owen, que superou o sul-africano Matthew McGillivray.

Na batalha anterior, Miguel Pupo dominou e levou a melhor sobre Ibelli. O surfista de Itanhaém obteve 14,66 (8,33 e 6,33) contra 6,34 (3,67 e 2,67) do também paulista, e agora vai medir forças com Bourez, que eliminou o português Frederico Morais.

Italo pega Mineirinho

Disputando a 13ª batalha, Italo Ferreira foi dominante e igualmente carimbou seu passaporte às oitavas. O número 2 do mundo obteve um total de 13,20 (6,67 e 6,53), não dando chances ao australiano Jacob Willcox, cujo somatório foi 9,10 (5,50 e 3,,60). A próxima batalha do campeão mundial de 2019 será contra o campeão de 2015, Adriano de Souza. Mineirinho teve 11,26 (5,33 e 5,93) e derrubou o australiano Ethan Ewing (8,70 no total).

Já Yago Dora controlou a bateria contra o aussie Jack Freestone e venceu por 13,94 (7,27 e 6,67) a 9,84 (4,17 a 5,67).

Número 3 do ranking, Filipinho cai

Logo após a eliminação de Deivid Silva, superado na 4ª bateria após um embate equilibrado com Morgan Cibilic (12,57 e 12,17), Filipe Toledo tentou a vaga diante do também australiano Liam O'Brien, mas não foi feliz. Número 3 do ranking, Filipinho conseguiu 12,50 (6,37 e 6,13), enquanto O'Brien passou com 13,66 (6,33 e 7,33). Na 11ª bateria, Alex Ribeiro pressionou, mas acabou batido por Conner Coffin por 11,10 e 10,70.





Confira as batalhas do round 2

1 - Jordy Smith (AFS) 14,17 x 10,40 Stuart Kennedy (AUS)

2 - Julian Wilson (AUS) 14,10 x 12,07 Wade Carmichael (AUS)

3 - Ryan Callinan (AUS) 13,67 x 14,13 Leonardo Fioravanti (ITA)

4 - Morgan Cibilic (AUS) 12,57 x 12,17 Deivid Silva (BRA)

5 - Filipe Toledo (BRA) 12,50 x 13,66 Liam O'Brien (AUS)

6 - Seth Moniz (HAV) 12,33 x 9,53 Jack Robinson (AUS)

7 - Frederico Morais (POR) 7,50 x 12,84 Michel Bourez (FRA)

8 - Caio Ibelli (BRA) 6,34 x 14,66 Miguel Pupo (BRA)

9 - Gabriel Medina (BRA) 10,80 x 8,20 Kael Walsh (AUS)

10 - Matthew McGillivray (AFS) 9,00 x 13,70 Owen Wright (AUS)

11 - Conner Coffin (EUA) 11,10 x 10,70 Alex Ribeiro (BRA)

12 - Griffin Colapinto (EUA) 9,77 x 10,83 Mikey Wright (AUS)

13 - Italo Ferreira (BRA) 13,20 x 9,10 Jacob Willcox (AUS)

14 - Adriano de Souza (BRA) 11,26 x 8,70 Ethan Ewing (AUS)

15 - Yago Dora (BRA) 13,94 x 9,84 Jack Freestone (AUS)

16 - Kanoa Igarashi (JPN) 12,33 x 14,07 Connor O'Leary (AUS)

Duelos das oitavas de final

1 - Jordy Smith (AFS) x Julian Wilson (AUS)

2 - Leonardo Fioravanti (ITA) x Morgan Cibilic (AUS)

3 - Liam O'Brien (AUS) x Seth Moniz (HAV)

4 - Michel Bourez (FRA) x Miguel Pupo (BRA)

5 - Gabriel Medina (BRA) x Owen Wright (AUS)

6 - Conner Coffin (EUA) x Mikey Wright (AUS)

7 - Italo Ferreira (BRA) x Adriano de Souza (BRA)

8 - Yago Dora (BRA) x Connor O'Leary (AUS)





Globo Esporte