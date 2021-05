Governo condena protesto da torcida do Manchester United e polícia local investiga incidentes

A violência durante os protestos de torcedores do Manchester United no domingo, que levaram ao adiamento do jogo da Premier League contra o Liverpool, foi condenada pelo ministro do Esporte do Reino Unido e pela prefeitura de Manchester. Além disso, a polícia local investiga o caso após dois oficiais saírem feridos da confusão.

Nenhuma decisão foi tomada ainda sobre o reagendamento da partida ou sobre quaisquer sanções para o Manchester United.

Os torcedores do United protestando contra os proprietários americanos do clube, a família Glazer, invadiram o estádio, que estava fechado para os torcedores devido às restrições do coronavírus. Um sinalizador foi lançado nas cabines de transmissões, enquanto os torcedores corriam para o campo e os manifestantes entraram em confronto com a polícia do lado de fora.

A Polícia da Grande Manchester (GMP) disse que dois policiais ficaram feridos, e um deles precisou de tratamento hospitalar depois que foi atacado com uma garrafa e sofreu um corte no rosto.

- As paixões estão em alta no futebol, mas existem maneiras de protestar e fazer sua voz ser ouvida sem ferir ou colocar os outros em perigo. Compreendemos as frustrações, mas a violência de uma pequena minoria de fãs em Old Trafford ontem foi inaceitável - disse Nigel Huddleston, Ministro do Turismo e Esporte.

Os protestos dos fãs contra os Glazers, que acontecem desde que eles compraram o clube em 2005, foram reacendidos desde o envolvimento do United na tentativa de criar uma Superliga europeia.

O prefeito da Grande Manchester, Andy Burnham, expressou apoio aos objetivos dos manifestantes, mas criticou a violência.

- Compreendo perfeitamente as preocupações de longa data dos torcedores do Manchester United relativamente à propriedade e ao financiamento do seu clube e ao funcionamento do futebol em geral. É importante deixar claro que a maioria dos apoiadores fez seu protesto pacificamente ... entretanto, não há desculpa para as ações de uma minoria que feriu policiais e colocou em risco a segurança de outros – disse Burnham.

O ministro das Relações Exteriores britânico, James Cleverly, disse que é necessário entender o humor dos torcedores de futebol.

- (Nós) não podemos, não podemos tolerar as imagens que vimos sobre invadir o campo. Mas precisamos entender as frustrações que os torcedores têm não apenas com o Manchester United, mas com vários clubes ao longo do jogo - afirmou

O chefe assistente do GMP, Russ Jackson, disse que o comportamento dos fãs foi "imprudente e perigoso".

- Lançamos uma investigação e trabalharemos junto com os parceiros para garantir o estabelecimento de todas as circunstâncias que cercam os eventos de hoje e processar os responsáveis - disse ele.

